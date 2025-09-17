Sigue el clima primaveral en La Plata pero... ¿hasta cuándo? Hay amenaza de lluvias

Malas noticias para quienes planeaban un picnic para festejar el Día de la Primavera. El pronóstico del tiempo para el fin de semana en La Plata cambió en las últimas horas y, si bien las lluvias se concentrarían el sábado, se espera un domingo 21 de septiembre muy nublado, frío y ventoso, condiciones poco ideales para los festejos al aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un miércoles con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado para el resto de la jornada. En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 11 grados de mínima y 24 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

El jueves tendría cielo nublado durante la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 13 grados y una máxima de 23. Para el cierre de la semana semana, el viernes se espera con cielo mayormente nublado durante toda la jornada. El termómetro rondará entre 15 y 26 grados.

¿Cómo estará la previa del Día de la Primavera en La Plata?

Un nuevo frente frío avanzará sobre la región, modificando drásticamente las condiciones. Según se supo, el cambio más importante en las últimas actualizaciones es que el evento de precipitación se desarrollaría casi en su totalidad el sábado, liberando al domingo de las lluvias pero no del mal tiempo, según el informe del meteorólogo Christian Garavaglia.

Sábado de diluvio y sudestada

La atención principal se centra en el sábado 20, jornada en la que se esperan lluvias y tormentas generalizadas en la región del AMBA. Las precipitaciones más destacadas, de intensidad moderada a fuerte, se presentarían entre la mañana y la tarde, con un acumulado total que podría acercarse a los 50 mm.

Además, se pronostica una fuerte intensificación del viento del sudeste, con ráfagas que superarían los 50 km/h. Esta configuración sinóptica seguramente producirá una importante crecida del Río de la Plata entre el sábado y el domingo.

Domingo de Primavera: sin lluvia pero con frío

Para el domingo 21, Día de la Primavera, la probabilidad de lluvias disminuye considerablemente, aunque podría haber algo de inestabilidad en las primeras horas. Sin embargo, el festejo al aire libre se verá complicado: la jornada se mantendrá muy nublada y ventosa, con ráfagas del sur por encima de los 40 km/h.

El dato clave es que las temperaturas bajarán fuertemente durante el día, anticipando una próxima semana que arrancará con marcas inferiores a los 10 °C en la región.