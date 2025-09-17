Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: mañana sale la tarjeta y se agiganta la ilusión por el Renault Kwid

El Mundo

Polémica: grupo anti-Trump proyectó sobre el castillo de Windsor fotos del caso Epstein

Polémica: grupo anti-Trump proyectó sobre el castillo de Windsor fotos del caso Epstein
17 de Septiembre de 2025 | 11:43

Escuchar esta nota

Activistas proyectaron imágenes de Donald Trump y del criminal sexual Jeffrey Epstein sobre una torre del castillo de Windsor, donde el presidente estadounidense será recibido hoy por los reyes en su visita de Estado a Reino Unido.

La policía local anunció en un comunicado el arresto de cuatro personas sospechosas de "comunicaciones maliciosas" tras el incidente. El grupo británico "Led by Donkeys" ("Dirigidos por burros", en español), que exige responsabilidades a los políticos con campañas a menudo humorísticas, logró difundir durante varios minutos un montaje de video sobre una de las torres de la residencia real, situada al oeste de Londres.

Entre las imágenes proyectadas estuvo la foto policial tomada a Trump durante uno de sus procesos judiciales y retratos de Epstein, fallecido en prisión en 2019 antes de su juicio por explotación sexual. También una imagen de ambos hombres bailando juntos y recortes de periódicos.

"Nos tomamos muy en serio cualquier actividad no autorizada en los alrededores del castillo de Windsor", dijo Felicity Parker, responsable de la policía del valle del Támesis citada en el comunicado. Añadió que los agentes "rápidamente detuvieron la proyección" antes de arrestar a los cuatro sospechosos.

El caso Epstein lleva semanas empañando la presidencia de Trump. El dirigente republicano fue durante mucho tiempo amigo íntimo del financiero, antes de romper con él. El tema también estuvo presente esta semana en la agenda del primer ministro británico, Keir Starmer, quien destituyó a su embajador en Washington, Peter Mandelson, tras revelarse los estrechos vínculos que este mantenía con el criminal.

Decenas de manifestantes anti-Trump se congregaron en Windsor la tarde del martes para protestar contra la presencia del presidente estadounidense. Este miércoles, Trump y su esposa Melania serán agasajados en Windsor por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y los reyes, Carlos III y Camila. Miles de personas tienen previsto protestar en Londres durante la jornada contra la visita de Estado, la segunda que realiza Trump en Reino Unido.

LE PUEDE INTERESAR

La extrema derecha: gana mucho terreno en Alemania

LE PUEDE INTERESAR

Wall Street en rojo, previo a la esperada baja de tasas
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La UNLP se paraliza hoy por la marcha federal universitaria: la movilización desde La Plata

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra

VIDEO. Catherine Fulop y la tremenda caída del escenario en el show de Erreway

Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
+ Leidas

"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata

Verón explicó el cambio de escudo Pincha: "Cuando presentamos la marca de ropa pasó lo mismo"

La UNLP se paraliza hoy por la marcha federal universitaria: la movilización desde La Plata

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”
Últimas noticias de El Mundo

La extrema derecha: gana mucho terreno en Alemania

Wall Street en rojo, previo a la esperada baja de tasas

Trump quiere “amordazar a la prensa”, según el NYT

Trump ya está en Reino Unido, entre pompa y diplomacia
Información General
Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia echó a 65 empleados
Reinhold Messner, el “mesías de la montaña”: la historia del hombre que llevó el alpinismo a lo imposible
Se celebra este miércoles 17 de septiembre el Día del Profesor y el Día del Psicopedagogo
Bullying y grooming: los previenen con videojuegos
Científicos defienden un dictamen sobre el clima
Policiales
Unos 1.100 efectivos federales custodiarán el Congreso durante la Marcha Federal y la sesión en Diputados
VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror
Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata
Caso Báez Sosa: la Corte rechazó un nuevo planteo
VIDEO. Los “roba ruedas” no les dan respiro a los vecinos de La Loma
Deportes
"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión
Verón explicó el cambio de escudo Pincha: "Cuando presentamos la marca de ropa pasó lo mismo"
Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra
La Reserva igualó 2 a 2 frente al líder Rosario Central

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla