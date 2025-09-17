Universidades y Garrahan, los vetos de Milei que buscan frenar en un Congreso "blindado": la previa de una sesión clave
Universidades y Garrahan, los vetos de Milei que buscan frenar en un Congreso "blindado": la previa de una sesión clave
VIDEO.- Marcha federal: en micros, tren y autos, La Plata ya se moviliza al Congreso contra el veto de Milei
La Plata, sin agua este miércoles: obras en el Acueducto Norte dejan sin servicio a vecinos de dos barrios
El dólar oficial atravesó el techo de la banda de flotación y aseguran que el Banco Central comenzó vender reservas
VIDEO. Cotorras pintadas y teñidas, conejos y hasta patos: así cayó en La Plata la "banda de los insensibles"
La palabra de Catherine Fulop tras su caída en el show de Erreway: "Fue milagroso, un ángel me agarró"
Elecciones 2025: qué se vota el 26 de octubre, qué eligen los bonaerenses y cómo saber dónde voto
"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
Chicanas, secretos y tragedias: la amistad de Robert Redford y Paul Newman, más allá de las películas
Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia echó a 65 empleados
Sigue el clima primaveral en La Plata pero... ¿hasta cuándo? Hay amenaza de lluvias
Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata
Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”
Polémica: grupo anti-Trump proyectó sobre el castillo de Windsor fotos del caso Epstein
Reinhold Messner, el “mesías de la montaña”: la historia del hombre que llevó el alpinismo a lo imposible
De pilas a lavandina: el proyecto ecológico de la Técnica N° 8 de Tolosa
VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror
La salud “sale” del consultorio: telemedicina, de “remedio” a debate
Se celebra este miércoles 17 de septiembre el Día del Profesor y el Día del Psicopedagogo
Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este miércoles 17 de septiembre
"A la que le deja comida a los gatos, un par de balas en la frente": amenazas y escándalo en barrio céntrico de La Plata
Presos elaboraron juegos didácticos para dos Jardines de Infantes y una Casa del Niño de la zona oeste de La Plata
Marcha atrás de Karina Milei con la prohibición de difundir los audios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Activistas proyectaron imágenes de Donald Trump y del criminal sexual Jeffrey Epstein sobre una torre del castillo de Windsor, donde el presidente estadounidense será recibido hoy por los reyes en su visita de Estado a Reino Unido.
La policía local anunció en un comunicado el arresto de cuatro personas sospechosas de "comunicaciones maliciosas" tras el incidente. El grupo británico "Led by Donkeys" ("Dirigidos por burros", en español), que exige responsabilidades a los políticos con campañas a menudo humorísticas, logró difundir durante varios minutos un montaje de video sobre una de las torres de la residencia real, situada al oeste de Londres.
Entre las imágenes proyectadas estuvo la foto policial tomada a Trump durante uno de sus procesos judiciales y retratos de Epstein, fallecido en prisión en 2019 antes de su juicio por explotación sexual. También una imagen de ambos hombres bailando juntos y recortes de periódicos.
"Nos tomamos muy en serio cualquier actividad no autorizada en los alrededores del castillo de Windsor", dijo Felicity Parker, responsable de la policía del valle del Támesis citada en el comunicado. Añadió que los agentes "rápidamente detuvieron la proyección" antes de arrestar a los cuatro sospechosos.
El caso Epstein lleva semanas empañando la presidencia de Trump. El dirigente republicano fue durante mucho tiempo amigo íntimo del financiero, antes de romper con él. El tema también estuvo presente esta semana en la agenda del primer ministro británico, Keir Starmer, quien destituyó a su embajador en Washington, Peter Mandelson, tras revelarse los estrechos vínculos que este mantenía con el criminal.
Decenas de manifestantes anti-Trump se congregaron en Windsor la tarde del martes para protestar contra la presencia del presidente estadounidense. Este miércoles, Trump y su esposa Melania serán agasajados en Windsor por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y los reyes, Carlos III y Camila. Miles de personas tienen previsto protestar en Londres durante la jornada contra la visita de Estado, la segunda que realiza Trump en Reino Unido.
LE PUEDE INTERESAR
La extrema derecha: gana mucho terreno en Alemania
LE PUEDE INTERESAR
Wall Street en rojo, previo a la esperada baja de tasas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí