Romina Uhrig reveló el mensaje que le mandó Thiago Medina antes del accidente: "Me quedó una amarga sensación"

Universidades y Garrahan, los vetos de Milei que buscan frenar en un Congreso "blindado": la previa de una sesión clave
Sin dudas, la salud de Thiago Medina sigue preocupando a su entorno y la gente que lo sigue desde que apareció en Gran Hermano. A partir del accidente, el joven lucha por su vida y se van conociendo detalles.
Por lo pronto, el último parte médico indicó que presentó fiebre, y que los cambios serán día a día. Allí, ahora reina el hermetismo. Pero quien habló fue su amiga, Romina Uhrig. Desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno: “Me llaman del hospital porque no se podían contactar con la familia y, como ellos tenían mi contacto porque yo trabajé ahí en Moreno, se comunican conmigo y justo me entero lo que le había pasado a Thiago. Ahí llamo a Dani, que también se entera justo en el momento, porque lo empezó a llamar a él y le parecía raro que él no llegue a la casa, ya que habían pasado dos horas. Y la atienden también en el hospital y le cuentan todo esto”, señaló.
Asimismo, Romina agregó: “Fue horrible porque yo justo ese día a la noche estuve hablando con Thiaguito. Estuvimos charlando, le conté que me iba a la costa y cuando yo subo la historia que me estaba yendo, él me pone: ‘Ro, pasala lindo con las nenas, disfrutalo’. Y yo no le respondí porque estaba manejando, y me quedó esa sensación fea de no responder, esas cosas que una después dice... Nada, me pone mal. Pero Thiago es recontra fuerte”.
Para finalizar, Romina tiró: “La verdad que después de ver el choque que tuvo es superfuerte. Lo bueno es, como dicen los médicos, que no empeoró para nada, pero sí le están bajando la dosis. Eso es buenísimo”.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
