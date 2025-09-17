Científicos defienden un dictamen sobre el clima

Más de 1.000 científicos y expertos estadounidenses denunciaron ayer los esfuerzos de la Casa Blanca para revertir un dictamen clave que sustenta la autoridad del gobierno para regular los gases de efecto invernadero.

Bajo el actual gobierno del presidente Donald Trump, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) busca anular su propio “Dictamen de peligro” de 2009, que reconoce que las emisiones que atrapan el calor en el ambiente ponen en peligro la salud y el bienestar públicos. Desde entonces, ese documento ha servido como base legal para numerosas regulaciones federales, como las normas sobre las emisiones.

El jefe de la EPA, Lee Zeldin, ha sostenido que la normativa, ratificada por la Corte Suprema, se basaba en un razonamiento erróneo y causaba daños económicos.

Pero científicos del clima, expertos en salud pública y economistas refutaron esa afirmación.

“Podemos dar fe de la evidencia científica irrefutable del cambio climático causado por la acción humana, sus impactos nocivos en la salud y el bienestar de las personas, y el costo devastador que implica”, indicaron en una carta. “Este explícito intento de socavar o debilitar estos hallazgos así como a las regulaciones fundamentales vinculados a ellos, es contrario a la ciencia y al interés público”, agregaron.

La misiva, que fue entregada por la Unión de Científicos Preocupados, urge al gobierno “a dejar de desmantelar regulaciones climáticas fundamentales y de evadir la responsabilidad de la EPA al promover desinformación sobre la ciencia del clima y sus impactos”.