Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días este miércoles 17 de septiembre
17 de Septiembre de 2025 | 07:40

Escuchar esta nota

Las tasas de plazos fijos ofrecidas por las entidades financieras siguen registrando cambios, en un contexto donde el dólar quedó cerca del extremo superior de la banda de flotación. Y en ese marco la evolución de la inflación plantea dudas sobre qué hacer con los pesos excedentes.

Desde marzo 2024, los bancos comerciales no están obligados a ofrecer una tasa de interés mínima por los plazos fijos que constituyan sus clientes, teniendo total libertad para fijarla. La política monetaria del Gobierno transita la fase denominada «de emisión cero», que se inició con la creación de las letras fiscales de liquidez (Lefis).

Tras la supresión de las Lefis, no existe una explícita tasa de política monetaria y al no estar los bancos obligados a pagar una tasa mínima, se ha incrementado la competencia en busca de los ahorros de las personas.

Plazo fijo: las tasas, banco por banco

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Nación es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 47% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco ICBC, con un rendimiento del 42,3%.

El Banco Central relevó en las últimas horas los rendimientos de los plazos fijos online de todas las entidades bancarias al martes 16 de septiembre 2025, donde se destacan el Banco Voii y el Banco del Sol, que pagan una tasa nominal anual (TNA) del 55%. Esta es la tabla:

En la última columna de la tabla anterior se muestra cuánto se cobra al cabo por colocar a 30 días $11.500.000 en cada banco. Esto surge de sumar al capital invertido la tasa efectiva mensual (TEM). Por ejemplo, si coloco $11.500.000 a 30 días en Banco Nación, al cabo del plazo se acreditarán en mi caja de ahorro $11.500.000×1,03920 = $11.950.800. Es decir, el rendimiento será de $450.800.

Plazo fijo: ¿le ganará a la inflación?

La tasa efectiva mensual que, en promedio, pagan estos 25 bancos es del 3,956%. Esto está por encima de la inflación proyectada para septiembre 2025.

Si tomamos el 55% n.a que pagan el Banco Voii y el Banco del Sol (el extremo superior de la tabla del Banco Central), se obtiene una tasa efectiva mensual del 4,58%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, se espera para septiembre 2025 una inflación del 1,7%. Es decir, en este caso habría rendimiento real positivo.

La tasa efectiva surge de reinvertir en plazo fijo, mes a mes, el capital original más los intereses que fueron devengados. Cabe insistir en que los porcentajes informados corresponden a colocaciones a 30 días y no considera los cambios de tasas que pudieran acontecer más adelante.

