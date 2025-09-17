Santiago del Moro mostró el menú del los Martín Fierro: cinco platos para los famosos

Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata
Recordemos que, el próximo lunes 29 se entregarán los Martín Fierro 2025. Allí, desde que se conocieron las ternas se puso el foco en algunos nominados, y en programas de televisión que parecen no ser compatibles.
Los más críticos indican que aparece Wanda Nara ternada y sienten que faltan nombres preponderantes. “Es un papelón”, señalaron desde la tele.
Por otra parte, se reveló el menú para la ocasión. El encargado de dar a conocer los platos que disfrutarán los invitados fue el conductor del evento, Santiago del Moro.
Todo comenzará con un snack de bienvenida, una recepción de tres bocados de: pollo confitado con crema de aguacate, brote de cilantro, flores de alis y gel de limón. Cremoso de arveja fresca marinada con brote de arveja. Domo de queso azul y alioli.
Luego de eso llegará la entrada principal, que tendrá: una burratina cremosa acompañada de una emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas.
Así, llegará la comida principal, y los invitados podrán elegir entre dos opciones. Por un lado, una costilla de novillo cocida a fuego lento, servida con un cremoso de zapallo especiado. También se ofrecerá una alternativa vegetariana compuesta por una variedad de hongos orgánicos asados sobre un cremoso de coliflor, fondo de hongos y un toque de limón.
Para el cierre de la noche, el postre. Los asistentes disfrutarán de una presentación de texturas de dulce de leche con avellanas, pochoclos (palomitas de maíz) y un toque de licor Baileys, garantizando un final a pura dulzura.
