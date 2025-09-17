Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: mañana sale la tarjeta y se agiganta la ilusión por el Renault Kwid

Espectáculos

Santiago del Moro mostró el menú del los Martín Fierro: cinco platos para los famosos

Santiago del Moro mostró el menú del los Martín Fierro: cinco platos para los famosos
17 de Septiembre de 2025 | 08:46

Escuchar esta nota

Recordemos que, el próximo lunes 29 se entregarán los Martín Fierro 2025. Allí, desde que se conocieron las ternas se puso el foco en algunos nominados, y en programas de televisión que parecen no ser compatibles.

Los más críticos indican que aparece Wanda Nara ternada y sienten que faltan nombres preponderantes. “Es un papelón”, señalaron desde la tele. 

Por otra parte, se reveló el menú para la ocasión. El encargado de dar a conocer los platos que disfrutarán los invitados fue el conductor del evento, Santiago del Moro.

Todo comenzará con un snack de bienvenida, una recepción de tres bocados de: pollo confitado con crema de aguacate, brote de cilantro, flores de alis y gel de limón. Cremoso de arveja fresca marinada con brote de arveja. Domo de queso azul y alioli.

Luego de eso llegará la entrada principal, que tendrá: una burratina cremosa acompañada de una emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas.

Así, llegará la comida principal, y los invitados podrán elegir entre dos opciones. Por un lado, una costilla de novillo cocida a fuego lento, servida con un cremoso de zapallo especiado. También se ofrecerá una alternativa vegetariana compuesta por una variedad de hongos orgánicos asados sobre un cremoso de coliflor, fondo de hongos y un toque de limón.

LE PUEDE INTERESAR

Romina Uhrig reveló el mensaje que le mandó Thiago Medina antes del accidente: "Me quedó una amarga sensación"

LE PUEDE INTERESAR

Fito Páez: tenso cruce con el público  y los técnicos durante un show en Perú

Para el cierre de la noche, el postre. Los asistentes disfrutarán de una presentación de texturas de dulce de leche con avellanas, pochoclos (palomitas de maíz) y un toque de licor Baileys, garantizando un final a pura dulzura.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La UNLP se paraliza hoy por la marcha federal universitaria: la movilización desde La Plata

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra

VIDEO. Catherine Fulop y la tremenda caída del escenario en el show de Erreway

Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
+ Leidas

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

Verón explicó el cambio de escudo Pincha: "Cuando presentamos la marca de ropa pasó lo mismo"

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata

Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”

La Provincia anunció el cierre de todos los juicios con bonistas

La UNLP se paraliza hoy por la marcha federal universitaria: la movilización desde La Plata

Apartan a un funcionario de La Plata denunciado por abuso
Últimas noticias de Espectáculos

Marcelo Tinelli habló sobre las denuncias en su contra que involucran a la familia de Juan Alberto Badía

Chicanas, secretos y tragedias: la amistad de Robert Redford y Paul Newman, más allá de las películas

Romina Uhrig reveló el mensaje que le mandó Thiago Medina antes del accidente: "Me quedó una amarga sensación"

Fito Páez: tenso cruce con el público  y los técnicos durante un show en Perú
La Ciudad
Cae banda de insensibles en La Plata: traficaban cotorras pintadas y teñidas, conejos y hasta patos
Curso de Formación Política: es el turno de feminismos y nuevas agendas de género con la ministra Estela Díaz
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este miércoles 17 de septiembre
Sigue el clima primaveral en La Plata pero... ¿hasta cuándo? Hay amenaza de lluvias
La UNLP se paraliza hoy por la marcha federal universitaria: la movilización desde La Plata
Deportes
"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión
Verón explicó el cambio de escudo Pincha: "Cuando presentamos la marca de ropa pasó lo mismo"
Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra
La Reserva igualó 2 a 2 frente al líder Rosario Central
Policiales
Unos 1.100 efectivos federales custodiarán el Congreso durante la Marcha Federal y la sesión en Diputados
VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror
Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata
Caso Báez Sosa: la Corte rechazó un nuevo planteo
VIDEO. Los “roba ruedas” no les dan respiro a los vecinos de La Loma
Información General
Reinhold Messner, el “mesías de la montaña”: la historia del hombre que llevó el alpinismo a lo imposible
Se celebra este miércoles 17 de septiembre el Día del Profesor y el Día del Psicopedagogo
Bullying y grooming: los previenen con videojuegos
Científicos defienden un dictamen sobre el clima
Hallan en Asia las momias más antiguas del mundo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla