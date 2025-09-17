La palabra de Catherine Fulop tras su caída en el show de Erreway: "Fue milagroso, un ángel me agarró"

Tras la caída del escenario del Movistar Arena que dejó a todos preocupados, habló Catherine Fulop sobre el momento de tensión que vivió y como amortiguó el golpazo en el show de Erreway.

"Estoy camino a mi casa, estoy super bien. Me fueron agarrando ángeles, no terminé en el piso. Yo me agarré de un monitor y no se si por el cable, pero fui cayendo en cámara lenta", dijo Fulop, que al además señaló: "Ahora no me duele nada, pero no sé, siento que levanté las piernas y seguí todo normal. Estoy super bien. Gracias por preocuparse, de todos modos fue muy lindo estar esta noche con Camilita, mi hija de Rebelde Way, mi Marizzita, mi cielo", tiró la actriz.

"Alguien estaba ahí, alguien me agarró, no sé si fue un ángel. Pero te juro que no toqué el piso. Sentí como si estuviera sentada y puse los pies en el piso y me sentí. Hice abdominales y me incorporé. No caí con peso, traté de amortiguar la caída", cerró sobre su accidente.