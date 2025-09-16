"A la que le deja comida a los gatos, un par de balas en la frente": amenazas y escándalo en barrio céntrico de La Plata

Un hecho insólito y preocupante generó alarma en un barrio céntrico de La Plata. En la cuadra de 64 entre 8 y 9, a pocas cuadras de Plaza Rocha y Plaza España, apareció un cartel con un mensaje amenazante dirigido a una vecina que suele dejar comida a los gatos de la zona.

La leyenda, escrita en letras grandes y colocada en la vía pública, advertía: “A la chica ya identificada por las cámaras que le deja comida a los gatos, yo le voy a dejar un par de balas en la frente”.

El hecho no tardó en viralizarse en redes sociales, donde usuarios manifestaron su indignación y preocupación por la violencia y la intolerancia detrás de la amenaza. Muchos destacaron que se trata de una práctica habitual de vecinos solidarios con los animales callejeros y reclamaron mayor presencia policial en la zona.

Hasta el momento no trascendió si la víctima de la intimidación realizó una denuncia formal ni si las autoridades locales iniciaron alguna actuación de oficio. Sin embargo, la aparición del mensaje reavivó el debate sobre la inseguridad, la convivencia vecinal y el maltrato animal en la ciudad.