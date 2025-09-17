Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los Hornos convierte su centro comercial en una "galería de arte"

Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”

La iniciativa la impulsan los comerciantes. Es para embellecer y proteger el frente de los negocios de actos vandálicos



Las temáticas son alusivas a la actividad comercial del local / El Dia

17 de Septiembre de 2025 | 02:36
Con la idea de realzar el centro comercial y a la vez resguardar el frente de los negocios de actos vandálicos, en Los Hornos se desarrolla un ambicioso proyecto sobre la avenida 137 y las calles aledañas, entre 60 y 66, a través del cual las persianas de los locales se transforman en murales.

Se trata de una iniciativa que impulsan los comerciantes junto a estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. A la fecha, llevan intervenidos 15 frentes y el objetivo es redoblar la apuesta.

Por eso, desde diciembre del año pasado, en la zona comercial de la localidad se pueden apreciar diversas intervenciones artísticas en la cortina metálica de varios locales. Las temáticas varían, según la actividad de cada negocio, previo acuerdo entre el dueño y los alumnos.

Así, mientras algunas presentan coloridos murales inspirados en una pizzería o en la carnicería del barrio, otras en la ferretería, en la casa de deportes y en el taller de autos. En cada uno de los frentes predominan los colores y las imágenes alusivas: desde porciones de pizza y terneros, hasta herramientas, pelotas y la silueta de deportistas, o autos clásicos y modernos, que aportan un atractivo visual del paseo comercial.

También se suman murales con motivos que hacen a la historia y la identidad local, como los alcauciles hornenses y los tradicionales hornos de ladrillos –en alusión a las fábricas que fueron clave en la provisión de este material de construcción en la época fundacional de la Ciudad-, que se lucen en el frente de la Asociación Comercial Los Hornos (Aclho), entidad promotora de la iniciativa.

El proyecto se desarrolla en el marco del convenio firmado con la Facultad de Artes. “Los estudiantes que cursan Muralismo, para aprobar la materia, tienen que practicar en paredes o superficies reales. Por eso, la profesora Irene Castro y Luis Constantini, prosecretario de ACLHO, organizaron estas jornadas que comenzaron el año pasado”, contó a este diario el presidente de la Asociación, Gastón Cello.

La idea surgió a partir del deterioro de algunas persianas, frecuentemente ocasionado por daños intencionales, como los grafitis. “Visualizamos mucho vandalismo en la cortina de los comercios”, explicó Constantini, por lo que al plantearse el tema “nos indicaron que una persiana intervenida artísticamente, quizás, podría disminuir la acción vandálica de un grafitero”.

Ya son 15 las persianas del paseo comercial hornense con intervención artística

Para conseguir voluntarios que pongan su persiana a disposición, en Achlo se encargan de realizar una campaña de difusión en los comercios, explicando el objetivo de la propuesta. Una vez confirmado el espacio, la coordinación del trabajo queda a cargo de la profesora Castro, quien asigna 2 ó 3 alumnos por persiana, según su tamaño. Luego, tras consensuar el diseño con el comerciante, aplican el color de base elegido, para empezar a volcar sus conocimientos utilizando la técnica de aerosoles.

Uno de los desafíos que presentó la propuesta fue afrontar el costo de los insumos, el cual asume la entidad mercantil impulsora de la iniciativa. “Por suerte, tenemos un gran colaborador”, expresó Constantini, al explicar que la iniciativa se pudo llevarse adelante gracias a la ayuda de una de las ferreterías más antiguas de la localidad, cuyo dueño consiguió los insumos necesarios, como los aerosoles, a precio de costo.

En cuanto al objetivo de atenuar el vandalismo, el prosecretario de la asociación comercial aseguró que en las persianas que fueron intervenidas no se registró ningún incidente. “Afortunadamente, están siendo respetadas”, destacó.

Por tal motivo, desde la entidad esperan poder dar continuidad al proyecto. “Estamos muy contentos. Falta mucho, pero creo que vamos por buen camino. Espero que lleguemos a más”, expresó el dirigente.

 

