Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Para ganar el Renault Kwid o 10 millones de pesos, el jueves con EL DIA llevate la tarjeta del Cartonazo: ingresa aquí para saber como participar

Policiales |VILLA ELVIRA

Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista

Los investigadores sospechan que el audaz robo fue planificado al detalle. Se llevaron hasta un DVR con filmaciones

Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista

El hecho tuvo lugar en 120 entre 74 y 75, una zona con varios locales comerciales / Web

17 de Septiembre de 2025 | 03:11
Edición impresa

Eran las 07:45 cuando la empleada de un comercio mayorista de bebidas y alimentos de Villa Elvira se dispuso a abrir las puertas del local para dar inicio a la faena. En ese instante notó algo extraño: una cerradura no estaba como debía y, en el suelo, descansaba una palanca que no pertenecía al sitio.

La escena se volvió más inquietante cuando comprobó que una de las trabas de la puerta del medio estaba corrida de lugar. El acceso principal había sido violentado y, al avanzar unos metros, la sospecha inicial se transformó en certeza: el local ubicado en 120 entre 74 y 75 había sido blanco de un robo.

Al ingresar, la mujer descubrió que la caja fuerte había sido abierta. En su interior, ya no quedaba dinero, tan solo un teléfono celular perteneciente a la empresa.

La contundencia del hallazgo fue el primer indicio de que los intrusos no habían actuado de manera improvisada.

El recorrido por el comercio reveló más ausencias. El DVR con las grabaciones de seguridad, elemento con el que creían que iban a poder llegar al fondo de este hecho, ya no estaba.

Según pudo saber este diario, de forma inmediata se llevó adelante un arqueo que permitió reconocer pérdidas por más de cinco millones y medio de pesos.

LE PUEDE INTERESAR

Caso Báez Sosa: la Corte rechazó un nuevo planteo

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Los “roba ruedas” no les dan respiro a los vecinos de La Loma

Minutos después arribó al lugar personal de la policía científica y representantes de una empresa de alarmas.

Ambos confirmaron lo que la víctima había constatado: la puerta principal había sido forzada con violencia y los intrusos habían tenido tiempo suficiente para operar sin ser vistos.

La causa fue caratulada como robo, pero las pistas apuntan a una hipótesis que gana fuerza con el correr de las horas.

Los investigadores trabajan sobre la idea de que se trató de un plan meticuloso, ejecutado con conocimiento previo de los movimientos de la firma. Los horarios de apertura, el sistema de seguridad y hasta el valor en efectivo parecen haber sido datos estudiados al detalle.

No se logró establecer cuántos delincuentes participaron ni sus características físicas.

Sin embargo, las huellas materiales de la actuación de varias personas al mismo tiempo son elocuentes: una puerta violentada, una traba removida, una palanca olvidada en el suelo y la ausencia del DVR con las filmaciones.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Fotos y video.- Miles de estudiantes se movilizaron en La Plata por la Noche de los Lápices

Impactante: el video con la ráfaga de tiros tras el asalto armado a una farmacia de La Plata

VIDEO.- Así fue el asalto armado en una farmacia de La Plata que terminó a los tiros

La salud de Thiago Medina: Alberto Cormillot explicó qué implica vivir sin bazo y advirtió sobre los cuidados indispensables

Este jueves no habrá clases en las escuelas primarias de la Región por perfeccionamiento

¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata? 

La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
+ Leidas

Verón explicó el cambio de escudo Pincha

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

Después del anuncio: algunos números no cierran

La Provincia anunció el cierre de todos los juicios con bonistas

Marcha atrás de Karina Milei con la prohibición de difundir los audios

Cambios en aportes a prepagas para abonar menos

VIDEO. Tiroteo y un ladrón abatido: la trama de una tarde de terror en Tolosa

Hallan en Asia las momias más antiguas del mundo
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Tiroteo y un ladrón abatido: la trama de una tarde de terror en Tolosa

Caso Báez Sosa: la Corte rechazó un nuevo planteo

VIDEO. Los “roba ruedas” no les dan respiro a los vecinos de La Loma

Cayó uno de los sospechosos del robo a los Gisande
Deportes
El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión
Verón explicó el cambio de escudo Pincha
Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra
La Reserva igualó 2 a 2 frente al líder Rosario Central
El sueño de River: quiere hacer diferencia en la ida ante Palmeiras
Espectáculos
VIDEO. Robert Redford: héroe de Hollywood y del cine independiente
La carrera de Redford en cinco películas
Gustavo Cordera: polémica, autocrítica, perdón y reflexión
Un documental se mete con la pesquisa de la desaparición de López
“Papá x 2”: Benja Vicuña vuelve al cine “para que mis hijos me puedan ver”
La Ciudad
En la UNLP habrá paro para ir a la marcha federal universitaria
Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”
La salud “sale” del consultorio: telemedicina, de “remedio” a debate
$3.000.000: el Súper Cartonazo agiganta la ilusión
VIDEO. Marcha multitudinaria por la Noche de los Lápices
Información General
Bullying y grooming: los previenen con videojuegos
Científicos defienden un dictamen sobre el clima
Hallan en Asia las momias más antiguas del mundo
Alertan por el recorte de becas a estudiantes: "En plena democracia, estos derechos hoy corren peligro"
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla