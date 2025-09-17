Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista

El hecho tuvo lugar en 120 entre 74 y 75, una zona con varios locales comerciales / Web

Eran las 07:45 cuando la empleada de un comercio mayorista de bebidas y alimentos de Villa Elvira se dispuso a abrir las puertas del local para dar inicio a la faena. En ese instante notó algo extraño: una cerradura no estaba como debía y, en el suelo, descansaba una palanca que no pertenecía al sitio.

La escena se volvió más inquietante cuando comprobó que una de las trabas de la puerta del medio estaba corrida de lugar. El acceso principal había sido violentado y, al avanzar unos metros, la sospecha inicial se transformó en certeza: el local ubicado en 120 entre 74 y 75 había sido blanco de un robo.

Al ingresar, la mujer descubrió que la caja fuerte había sido abierta. En su interior, ya no quedaba dinero, tan solo un teléfono celular perteneciente a la empresa.

La contundencia del hallazgo fue el primer indicio de que los intrusos no habían actuado de manera improvisada.

El recorrido por el comercio reveló más ausencias. El DVR con las grabaciones de seguridad, elemento con el que creían que iban a poder llegar al fondo de este hecho, ya no estaba.

Según pudo saber este diario, de forma inmediata se llevó adelante un arqueo que permitió reconocer pérdidas por más de cinco millones y medio de pesos.

Minutos después arribó al lugar personal de la policía científica y representantes de una empresa de alarmas.

Ambos confirmaron lo que la víctima había constatado: la puerta principal había sido forzada con violencia y los intrusos habían tenido tiempo suficiente para operar sin ser vistos.

La causa fue caratulada como robo, pero las pistas apuntan a una hipótesis que gana fuerza con el correr de las horas.

Los investigadores trabajan sobre la idea de que se trató de un plan meticuloso, ejecutado con conocimiento previo de los movimientos de la firma. Los horarios de apertura, el sistema de seguridad y hasta el valor en efectivo parecen haber sido datos estudiados al detalle.

No se logró establecer cuántos delincuentes participaron ni sus características físicas.

Sin embargo, las huellas materiales de la actuación de varias personas al mismo tiempo son elocuentes: una puerta violentada, una traba removida, una palanca olvidada en el suelo y la ausencia del DVR con las filmaciones.