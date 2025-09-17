Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra

El plantel tripero entrenó ayer por la mañana en Abasto y la práctica no dejó indicios del equipo titular que visitará a Deportivo Riestra el próximo viernes por la novena fecha del Torneo Clausura. Tras la práctica de fútbol que realizará hoy, Alejandro Orfila definirá la formación, que tendrá como mínimo una variante por la suspensión de Nicolás Garayalde, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla.

Es que ayer trabajó en kinesiología Norberto Briasco, quien debió salir en el entretiempo del partido ante Unión por una sobrecarga muscular. Hoy será evaluado y Alejandro Orfila decidirá si continúa en el equipo titular o si es reemplazado por Jan Carlos Hurtado tal cual sucedió el domingo cuando el armenio pidió el cambio.

El entrenador uruguayo esperará hasta hoy por Briasco, quien será probado si no siente molestias en la zona afectada. De todos modos, su presencia para el cotejo del viernes ante el Malevo está en duda, ya que es -de los lesionados- el jugador que tuvo menor evolución. Gastón Suso y Marcelo Torres, quienes también salieron con sobrecargas musculares, podrán ser de la partida en el estadio Gullermo Laza.

El plantel tripero realizó tareas en el gimnasio y trabajos con pelota en la cancha número 2 del predio de Estancia Chica, pero el DT mens sana no realizó pruebas contundentes para el próximo partido, en el que deberá mejor la imagen mostrada ante el Tatengue ya que fue superado por el rival que le propinó su tercera derrota en casa en el Torneo Clausura.

Orfila sabe que deberá realizar una variante obligada, ya que Nicolás Garayalde llegó a la quinta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión. Justamente en ese sector del terreno de juego sobran las variantes pero ninguno pudo convencer -hasta ahora- al cuerpo técnico.

Así, Orfila podrá elegir un reemplazo que aporte más contención como Augusto Max, un volante de marca pero más parecido a Seoane como es Facundo Di Biasi o apostar a jugadores con mayor manejo y que pueden enlazar con los delanteros como Bautista Merlini o Lucas Castro. Justamente la falta de juego es uno de los talones de Aquiles del equipo albiazul, que tampoco se mostró demasiado confiable cuando se descuidó en el centro del campo.

Tampoco habría que descartar alguna búsqueda de variantes por las bandas, donde el técnico cambió el formato de ataque en el segundo tiempo ante el conjunto santafesino. Jeremías Merlo no tuvo un buen partido y tal vez su titularidad entre en discusión, con Alejandro Piedrahíta como alternativa de características parecidas y el propio Merlini como una opción para generar juego y diagonales de afuera hacia adentro.

Con Villalba peleando por un lugar en la lista definitiva para el Mundial juvenil en Chile, no habría que descartar que Matías Melluso vuelva el viernes al banco de relevos tras una prolongada inactividad.