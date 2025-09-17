Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata
Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata
La oposición confía en derogar el veto a los fondos para el Garrahan
La UNLP se paraliza hoy por la marcha federal universitaria: la movilización desde La Plata
Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”
Chicanas, secretos y tragedias: la amistad de Robert Redford y Paul Newman, más allá de las películas
"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
VIDEO. Catherine Fulop y la tremenda caída del escenario en el show de Erreway
Sigue el clima primaveral en La Plata pero... ¿hasta cuándo? Hay amenaza de lluvias
VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror
La salud “sale” del consultorio: telemedicina, de “remedio” a debate
De pilas a lavandina: el proyecto ecológico de la Técnica N° 8 de Tolosa
Reinhold Messner, el “mesías de la montaña”: la historia del hombre que llevó el alpinismo a lo imposible
Se celebra este miércoles 17 de septiembre el Día del Profesor y el Día del Psicopedagogo
Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este miércoles 17 de septiembre
Marcha atrás de Karina Milei con la prohibición de difundir los audios
"A la que le deja comida a los gatos, un par de balas en la frente": amenazas y escándalo en barrio céntrico de La Plata
VIDEO. Los “roba ruedas” no les dan respiro a los vecinos de La Loma
Actividades: circo en Garibaldi, concurso literario, feria en Reconquista, baile en Capital Chica, Pollada en Arturo Seguí
Los números de la suerte del miércoles 17 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Romina Uhrig reveló el mensaje que le mandó Thiago Medina antes del accidente: "Me quedó una amarga sensación"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La familia Verón decidió compartir una alegre noticia con todos sus seguidores. Tras varios meses de mantener en la intimidad las imágenes de su hija, finalmente Valentina Martín, esposa de Juan Sebastián Verón, mostró por primera vez el rostro de Mila -a pocos días de cumplir ocho meses-, la pequeña que llegó para agrandar la familia del exfutbolista y actual presidente de Estudiantes de La Plata.
La publicación generó una inmediata ternura en redes sociales. Valentina explicó el motivo por el cual habían optado hasta ahora por preservar la privacidad de la bebé, nacida el pasado 29 de enero: “Decidimos por un tiempo cuidar su privacidad ya que se encuentra más expuesta que un bebé normal… pero hoy queremos compartirles su carita que nos tiene a todos derretidos de amor! Te amamos hijita, sos lo más lindo que nos pasó”.
En un mensaje escrito en primera persona, como si fuera la propia Mila quien se presentaba al mundo, la mamá agregó: “Hola gente, soy Mila, soy una bebé súper simpática, buena y demandante al mismo tiempo!!”. Las fotos se llenaron rápidamente de likes y comentarios.
Entre las respuestas más destacadas estuvo la de la “Brujita” Verón, que no ocultó la emoción y escribió: “Bellas, las amo”, sumando un gesto que conmovió a los hinchas y a quienes siguen de cerca la vida de la familia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí