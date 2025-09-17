"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!

La familia Verón decidió compartir una alegre noticia con todos sus seguidores. Tras varios meses de mantener en la intimidad las imágenes de su hija, finalmente Valentina Martín, esposa de Juan Sebastián Verón, mostró por primera vez el rostro de Mila -a pocos días de cumplir ocho meses-, la pequeña que llegó para agrandar la familia del exfutbolista y actual presidente de Estudiantes de La Plata.

La publicación generó una inmediata ternura en redes sociales. Valentina explicó el motivo por el cual habían optado hasta ahora por preservar la privacidad de la bebé, nacida el pasado 29 de enero: “Decidimos por un tiempo cuidar su privacidad ya que se encuentra más expuesta que un bebé normal… pero hoy queremos compartirles su carita que nos tiene a todos derretidos de amor! Te amamos hijita, sos lo más lindo que nos pasó”.

En un mensaje escrito en primera persona, como si fuera la propia Mila quien se presentaba al mundo, la mamá agregó: “Hola gente, soy Mila, soy una bebé súper simpática, buena y demandante al mismo tiempo!!”. Las fotos se llenaron rápidamente de likes y comentarios.

Entre las respuestas más destacadas estuvo la de la “Brujita” Verón, que no ocultó la emoción y escribió: “Bellas, las amo”, sumando un gesto que conmovió a los hinchas y a quienes siguen de cerca la vida de la familia.