Presos elaboraron juegos didácticos para dos Jardines de Infantes y una Casa del Niño de la zona oeste de La Plata

En las últimas horas, personas privadas de libertad de una cárcel bonaerense de Batán elaboraron juegos didácticos infantiles para entregar en dos jardines de Infantes y una Casa del Niño, en un emprendimiento solidario y de servicio a la comunidad.

La iniciativa se desarrolló en el taller de Carpintería de la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Los internos fabricaron 175 juegos con materiales aportados por la Cooperativa Telefónica de Abasto, entidad que solicitó la producción para distribuir en los Jardines de Infantes 930 y 992 de Colonia Urquiza y la Casa del Niño de Abasto.

Los privados de libertad confeccionaron puzles, ta te ti, canchas, letras y figuras geométricas con maderas, en el espacio del Centro de Formación Laboral que funciona en la Unidad 15.

La entrega se efectuó el pasado 11 de septiembre en un emprendimiento que conjugó formación laboral, prácticas profesionalizantes, solidaridad y servicio a la comunidad.

Por último, acompañaron autoridades de la Subdirección General de Trabajo del SPB, del Complejo Penitenciario Este, de la Unidad 15 y del Centro de Formación Laboral N° 408.