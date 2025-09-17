Marcha atrás de Karina Milei con la prohibición de difundir los audios

La Provincia anunció el cierre de todos los juicios con bonistas
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desistió de la demanda donde pidió la medida cautelar que prohibía la difusión en medios de comunicación de los audios donde se la escucha y que habrían sido grabados en la Casa Rosada.
La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei informó su decisión al juez en lo civil y comercial Patricio Maraniello, al responder a una apelación contra su decisión que presentó Poder Ciudadano, informaron fuentes judiciales.
En el escrito presentado ante la Justicia, Milei negó que la medida hubiera buscado “censura previa” o evitar difundir información sensible.
“La medida cautelar no fue solicitada como una censura previa y, mucho menos, con fundamento en que pudiese existir algo incriminatorio como pretendieron hacer creer y sostuvieron varios operadores”, explicó en la presentación.
Al recordar que hay abierta una denuncia penal a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli por el origen ilegal de esos audios, advirtió que “están manipulados y editados con una finalidad propia de crear una operación en contra de mi persona y de mi familia”.
“La libertad de prensa no puede utilizarse ni convertirse en un escudo o protección para la realización de campañas de manipulación de la opinión pública y, mucho menos, para la utilización de audios, escuchas, videos o fotografías obtenidas ilegalmente”, agregó.
Pero a la hora de referirse en concreto a esos audios, explicó al juez que su contenido no afecta su seguridad “ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la que se cuenta actualmente”.
El 1° de septiembre pasado el juez Maraniello hizo lugar de manera parcial a la medida cautelar que había pedido la hermana del Presidente y prohibió difundir los audios en medios de comunicación. La medida generó una enorme polémica y fue muy criticada por otros magistrados y en distintos ámbitos de la Justicia.
El Ejecutivo, en tanto, se había mostrado muy preocupado al conocerse que podrían existir grabaciones de más ministros, con la posibilidad de que nuevos audios salieran a la luz en los días previos a las elecciones bonaerenses.
El contexto de la filtración se agravó por la difusión de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, quien denunció sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un hecho que se investiga en otra causa.
En los registros emitidos por un canal de streaming, Karina Milei no hizo referencia a los hechos de la ANDIS ni a la causa judicial relacionada, aunque desde el entorno oficial advirtieron que se trataba apenas del inicio de una serie de nuevas grabaciones.
