Deportes |EL PLANTEL LLEGÓ ANOCHE A BARRA DE TIJUCA

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

En un vuelo chárter viajaron 27 futbolistas para dar el batacazo mañana en el Maracaná. Domínguez define el equipo

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

Guido Carrillo tendrá la difícil tarea de luchar contra toda la defensa de Flamengo / Prensa EDLP

17 de Septiembre de 2025 | 01:56
Edición impresa

 

BRASIL, RÍO DE JANEIRO
ENVIADO ESPECIAL

El plantel de Estudiantes ya está en suelo carioca a la espera del partido de mañana, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo, partido que por primera vez en muchos años desnuda una abismal diferencia de plantel, presupuesto y presente entre un equipo y el otro.

Tal vez esas diferencias sean el motivo de mayor ilusión para el Mundo Estudiantes, que tiene lo suyo pero sabe que esas diferencias se podrán exponer en la cancha. Por eso ir contra todo pronóstico, como alguna vez fue en Old Traford, sea el mejor aliado.

En búsqueda de esa ilusión viajó Estudiantes, que salió ayer 17:30 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo chárter que lo dejó casi tres horas después en el Galeao de Río de Janeiro y una hora después en el hotel Windsor en Barra do Tijuca, en donde un grupo de hinchas ya esperó a la delegación para hacerles saber que no van a estar solo. Y claro que no van a estar solos los jugadores ya que unos 2.500 hinchas ya tienen su ticket y fueron viajando desde el fin de semana hacia ese destino.

La jornada fue típica de esta época en la Ciudade Maravillosa. Sol al mediodía, algo de viento, nubes y lluvia pasadas las 16 horas. No duró mucho la jornada de playa parta aquellos que se levantaron tarde.

El Pincha desembarcó anoche en este lujoso hotel frente a la playa, sin varios jugadores que de no ser por lesiones iban a ser titulares o tenidos en cuenta: Eric Meza, Leandro González Pirez, Edwuin Cetré ni Joaquín Tobio Burgos.

Por lo pronto, una delegación conformada solo por futbolistas, cuerpo técnico y pocos dirigentes arribó pasadas las 22 hora local.

El dato saliente fue que en lugar de Leandro González Pirez Eduardo Domínguez convocó a Máximo Desábato para no sacar a Valente Pierani de la selección Sub. A Galo Galarza en el mediocampo. Y Benjamín Sagües Barreiro dejó la Reserva también para ocupar el lugar de Cetré.

Viajaron 27 futbolistas porque el plantel se entrenará el viernes por la mañana y regresará a la tarde a nuestro país pensando en el duelo de 48 horas después ante Defensa y Justicia: Fernando Muslera, Fabricio Iacovich, Rodrigo Borzone (arqueros); Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Ramiro Funes Mori, Máximo Desábato, Santiago Arzamendia, Román Gómez, Matías Magdaleno, Gastón Benedetti (defensores); Ezequiel Piovi, Santiago Ascacibar, Gabriel Neves, Galo Galarza, José Sosa, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Alexis Castro, Tiago Palacios, Lucas Cornejo, Facundo Farías, Fabricio Pérez, Leonardo Suárez (volantes); Benjamín Sagües Barreiro, Lucas Alario, Guido Carrillo (delanteros).

González Pirez fue parte de la delegación pese a estar lesionado y fue como uno más. No solo que se pierde el partido de mañana, sino toda la serie y varios partidos del torneo Clausura ya que su lesión fue grado 3.

Agustín Alayes, el manager general, recibió al plantel en el hotel donde además de varios hinchas, exdirigentes y curiosos estaba Brenda Bianchi, la esposa de Eduardo Domínguez que acompaña a todos lados al equipo que dirige su esposo.

No hay un equipo definido pero todo indica que ante la ausencia de González Pirez el equipo defenderá con cuatro jugadores atrás y otros tantos en el mediocampo. Ayer probó con Ezequiel Piovi como volante más retrasado ante la falta de ritmo de Gabriel Neves pero no se descarta que sea el uruguayo quien termine siendo titular. Arriba no hay misterios: Tiago Palacios acompañará a Guido carrillo, el Llanero Solitario que tendrá el equipo en el Maracaná.

DERROTA DE LA RESERVA

La Reserva de Estudiantes, con muchas bajas porque los jugadores fueron promovidos a Primera. perdió 2-0 en su visita a Newell’s por la décima fecha del Torneo Proyección.

