Catherine Fulop y la tremenda caída del escenario cuando cantaba con Erreway en el Movistar Arena

Catherine Fulop sufrió una tremenda caída del escenario durante la quinta presentación de Erreway en el Movistar Arena. Los videos del hecho se viralizan en las redes sociales y allí se puede ver cómo la actriz venezolana trastabilla y termina debajo del escenario en pleno show, lo que generó un enorme susto y momentos de extrema tensión.

La mamá de Oriana Sabatini fue invitada al concierto de la banda de “Rebelde Way”, novela infanto-juvenil donde interpretó a Sonia Rey, la madre de Marizza Pía Spirito (Camila Bordonaba). Precisamente, fue en una secuencia que protagonizaron ambas que Cathy tuvo un tropiezo.

Catherine Fulop con 60 años se cae del escenario, se levanta como si nada



Catherine Fulop con 60 años se cae del escenario, se levanta como si nada

Yo con 20 años y me duelen las rodillas cuando me agacho a atarme los cordones

“¡Guarda!”, atinó a advertirle Camila, pero eso no evitó la caída de Fulop, que hizo un paso en falso y cayó al piso tras perder el equilibrio. “Está bien”, aseguró Bordonaba para llevar tranquilidad a los fans. Sin embargo, el público recién se despreocupó cuando vio a la modelo sana y salva.

“¡Estoy viva!”, gritó Fulop

La artista, que tenía botas altas con tacos en punta, exclamó: “¡Estoy viva!”. Luego, subió al escenario con ayuda de Camila Bordonaba, con quien se abrazó fuertemente y desdramatizó la situación.

“Qué raro yo haciendo el “chow”...se me vio la bombacha”, dijo la actriz, al tiempo que advirtió que el límite de escenario estaba “muy oscuro”.