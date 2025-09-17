Apartan a un funcionario denunciado por abuso

Un trabajador de la Secretaría de Control Urbano fue denunciado penalmente por el delito de abuso sexual. Bajo la premisa de garantizar un acompañamiento integral a la denunciante, desde la Municipalidad hicieron pública la información y se detallaron las medidas adoptadas. Por un lado, apartar al funcionario mientras se lleve adelante la investigación. Y por otro, iniciarle un sumario administrativo para deslindar responsabilidades.

Además se dio conocer que tomará intervención la Secretaría de Mujeres y Diversidad. Según se hizo saber, la decisión apunta a impedir que el agente continúe en funciones mientras se desarrolla la investigación judicial.

La resolución establece que el caso se enmarca en la Ley de Empleo Público Municipal, la cual habilita la suspensión preventiva de los agentes denunciados por hechos de extrema gravedad. Según los considerandos, el episodio denunciado habría ocurrido el 13 de julio de este año, en el domicilio particular de la trabajadora municipal que radicó la denuncia, y fuera del horario laboral. La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de la capital bonaerense.