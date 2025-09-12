Fentanilo mortal: una funcionaria admitió que el laboratorio no podía producir medicamentos
¡Explota el escándalo! En las últimas horas, Wanda Nara fue vista en Uruguay junto a su flamante novio, el empresario Martín Migueles, y su inseparable amiga Natalia Córdoba. Todo parecía un simple viaje de relax… hasta que una foto lo cambió todo.
Natalia compartió en sus historias una imagen inocente, pero con un detalle que desató una verdadera bomba mediática: sobre la mesa, junto a una valija de maquillajes, ¡aparecía un test de embarazo!. La historia fue borrada en minutos, pero no lo suficientemente rápido: la infalible Juariu la capturó y los rumores no tardaron en explotar.
"Para mí es a propósito, claramente", lanzó Juariu, detective de las redes, y quien advirtió la situación.
La polémica no quedó ahí. Yanina Latorre, desde la cuenta oficial del programa que conduce, también sumó leña al fuego: “Esto aparece en la historia de la amiga de Wanda y ahora la borró. Estamos todos de acuerdo que fue a propósito, ¿no?”.
LE PUEDE INTERESAR
¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista
MUCHA PASIÓN
Pero eso no es todo… Apenas un día antes, Wanda confirmó su nuevo romance y compartió un video que encendió las redes: frente a un espejo, luciendo un sensual look cowgirl, se la ve con el abdomen descubierto… y una mano masculina acariciándolo con ternura. ¿Un simple gesto romántico o una señal de que "hay alguien en camino"?
Los fans no tardaron en unir las piezas, sobre todo después de que Wanda publicara una historia desde su lujosa habitación en Punta del Este. Las sábanas revueltas y el detalle de que pasó la noche con Martín Migueles hicieron crecer aún más las especulaciones de un posible embarazo.
Por ahora, Wanda guarda silencio. Pero en el mundo del espectáculo, cuando el río suena…
