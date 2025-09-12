Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Cuando el río suena... Wanda Nara estaría embarazada y el escándalo es total 

Cuando el río suena... Wanda Nara estaría embarazada y el escándalo es total 
12 de Septiembre de 2025 | 19:26

 

¡Explota el escándalo! En las últimas horas, Wanda Nara fue vista en Uruguay junto a su flamante novio, el empresario Martín Migueles, y su inseparable amiga Natalia Córdoba. Todo parecía un simple viaje de relax… hasta que una foto lo cambió todo.

Natalia compartió en sus historias una imagen inocente, pero con un detalle que desató una verdadera bomba mediática: sobre la mesa, junto a una valija de maquillajes, ¡aparecía un test de embarazo!. La historia fue borrada en minutos, pero no lo suficientemente rápido: la infalible Juariu la capturó y los rumores no tardaron en explotar.

 "Para mí es a propósito, claramente", lanzó Juariu, detective de las redes, y quien advirtió la situación.

La polémica no quedó ahí. Yanina Latorre, desde la cuenta oficial del programa que conduce, también sumó leña al fuego: “Esto aparece en la historia de la amiga de Wanda y ahora la borró. Estamos todos de acuerdo que fue a propósito, ¿no?”.

LE PUEDE INTERESAR

¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista

LE PUEDE INTERESAR

En medio de rumores de infidelidad: Leandro Paredes fue a ver a Nico Vázquez en Rocky 

MUCHA PASIÓN

Pero eso no es todo… Apenas un día antes, Wanda confirmó su nuevo romance y compartió un video que encendió las redes: frente a un espejo, luciendo un sensual look cowgirl, se la ve con el abdomen descubierto… y una mano masculina acariciándolo con ternura. ¿Un simple gesto romántico o una señal de que "hay alguien en camino"?

Los fans no tardaron en unir las piezas, sobre todo después de que Wanda publicara una historia desde su lujosa habitación en Punta del Este. Las sábanas revueltas y el detalle de que pasó la noche con Martín Migueles hicieron crecer aún más las especulaciones de un posible embarazo.

Por ahora, Wanda guarda silencio. Pero en el mundo del espectáculo, cuando el río suena…

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

Agenda de Buenos Aires

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

Más Noticias

Arrestan a un joven deportista de La Plata acusado de difundir y traficar pornografía infantil

Arrancó otro paro docente en la UNLP, que suma casi un mes de inactividad en lo que va de 2025

El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores

¡Viva el amor! Quién es el hombre que le robó el corazón a Jennifer Aniston

Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump

VIDEO. Qué se sabe del joven que perdió el control de su caballo y cayó: sigue grave

VIDEO. El mes, cada vez más largo: los malabares de los platenses frente al achique sin fin
+ Leidas

Arrestan a un joven deportista de La Plata acusado de difundir y traficar pornografía infantil

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Un Airbus gigante sobrevoló a baja altura el cielo platense durante más de una hora: que pasó

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump

Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes

El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón

VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque
Últimas noticias de Espectáculos

¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista

En medio de rumores de infidelidad: Leandro Paredes fue a ver a Nico Vázquez en Rocky 

Amoroso homenaje: la abogada platense, Elba Marcovecchio, recordó a Jorge Lanata en el día en que hubiera cumplido 65 años

Se filtró la cifra millonaria que ganaría Mario Pergolini por cada emisión de su programa en El Trece
La Ciudad
Los empleados de IOMA tendrán una actualización en una bonificación especial: plus de casi $350.000
VIDEO.- Aterrizaje de emergencia a pocos metros de la Autopista La Plata
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Estudiantes realizaron una fuerte movilización en el centro de La Plata contra el veto de Milei
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Deportes
Agustín Creevy y un fana del Lobo, en la hinchada argentina de Copa Davis
Con los triunfos del platense Etcheverry y Cerúndolo, Argentina arrancó la serie de Copa Davis en ventaja
El platense Tomás Etcheverry ganó y Argentina pega primero ante Países Bajos en la Copa Davis
"Está difícil": conseguir entradas para Flamengo - Estudiantes es una odisea
"Esfuerzo", "legado", "trabajo" y "rebeldía": los afiches Pinchas que copan el centro de La Plata
Policiales
Fentanilo mortal: una funcionaria admitió que el laboratorio no podía producir medicamentos
Pornografía infantil: se negó a declarar el basquetbolista de La Plata que fue detenido
VIDEO. Robo y persecución en pleno centro de La Plata: un detenido y un cómplice prófugo
Giro en el robo con abuso sexual en La Plata: creen que "fue un invento" y ahora imputan a la mujer por falsa denuncia
Destrozan autos de docentes en jardín de infantes de La Plata: 3 golpes delictivos esta semana y 6 en lo que va del año
Información General
Crean espacio para avanzar en la urbanización y escrituración de miles de familias
ANMAT puso la mira en otro laboratorio: suspendió la producción de Aspen
Las inundaciones y la falta de previsión: "Querer solucionar esto ahora, cuando está todo lleno de agua, es imposible"
El mapa de los campos inundados en la Provincia: 2 millones de hectáreas afectadas y una situación "crítica"
Las redes y los chicos: más países buscan limitarlas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla