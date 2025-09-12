Piquete de estudiantes en pleno centro de La Plata contra el veto de Milei
Los estudiantes están con banderas y pancartas en la avenida 7 y 48. Se recomienda evitar la zona para los automovilistas y tomar calles aledañas ya que es un caos de tránsito
Durante este viernes, en el marco de la jornada de paro universitario, decenas de estudiantes realizan una radio abierta, carteleada y cortan parcialmente el tránsito en las puertas del rectorado ubicado en la avenida 7 entre 47 y 48 de La Plata. La convocatoria surgió en las últimas horas de un sector independiente del estudiantado como respuesta al veto de Milei al presupuesto universitario.
Una de las agrupaciones convocantes es la Corriente Estudiantil Socialista “La Revuelta”, cuya dirigente Ayelén Carranza dijo al respecto: “Venimos de una derrota del gobierno de Milei en las urnas, donde la sociedad, el pueblo trabajador y los jóvenes demostraron que hay una voluntad enorme y mayoritaria de frenar al gobierno, pero que sin embargo este gobierno es tan duro y monstruoso que la única manera de derrotar su plan de verdad es expresándonos no solamente en las urnas sino en las calles. En ese sentido vemos que se están preparando cortes, clases públicas y asambleas en todos lados demostrando esa voluntad de organización y de lucha contra el gobierno”.
La referente estudiantil puntualizó: “Entendemos que hay condiciones para tirar abajo el veto al financiamiento universitario y también en unidad con las demás luchas. También ayer se vetó el presupuesto extraordinario para el Garrahan. Hay que unirnos con el Garrahan y con todo el sector de la Salud, con los jubilados y con los trabajadores que pelean por salario y contra los despidos y en sintonía con eso derrotar el plan de Milei en la universidad pero también en todos los planos".
En relación a la actividad que comenzó hoy al mediodía, finalizó: “Algunas agrupaciones de izquierda, puntualmente nosotros desde La Revuelta, tuvimos la iniciativa de convocar a esta acción para que el paro universitario tenga carácter activo y que haya protagonismo estudiantil. Además tenemos la tarea de prepararnos para la semana próxima, ya que va a haber asambleas en todas las facultades para debatir cómo fortalecer la marcha federal educativa a la cual Ilamaron las universidades del todo de todo el país y los gremios docentes y estudiantiles".
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
