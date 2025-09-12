Los mensajes antifascistas en las balas del presunto asesino de Kirk

La munición que dejó atrás el presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk contenía inscripciones como "¡Hey, fascista, atrápala!" y otros lemas antifascistas, anunció este viernes el gobernador de Utah, donde se produjo el atentado y fue detenido el joven.

Tyler Robinson, un joven del mismo estado de Utah, se había referido en plataformas sociales a Kirk como alguien "lleno de odio". El joven recogió el arma de un "lugar seguro" antes de pasar a la acción, añadió el gobernador, Spencer Cox.

En otra de las balas se podía leer "bella ciao" y en una tercera 'si estás leyendo esto eres gay'", explicó Cox. También se leía en otra: "Noto el bulto OwO ¿qué es esto?".

El sospechoso, que se entregó a las fuerzas del orden tras ser convencido por un miembro de su familia, apenas 33 horas tras la tragedia, estaba siendo interrogado, según el gobernador y el director del FBI, Kash Patel, presente en la rueda de prensa.

Por el momento no se puede aventurar sobre si el presunto atacante tiene problemas de salud mental, precisó el gobernador.

¿Quiñen era Kirk?

Kirk tenía 18 años cuando cofundó Turning Point en los suburbios de Chicago en 2012 con William Montgomery, un activista del Tea Party. Su objetivo era llevar sus ideas de bajos impuestos y gobierno limitado a los campus universitarios. Turning Point apoyó con entusiasmo a Trump después de que asegurara la nominación del Partido Republicano para presidente en 2016.

Kirk sirvió como asistente personal del hijo mayor del entonces candidato, Donald Trump Jr., durante la campaña de las elecciones generales. La conexión con Trump ayudó a impulsar el ascenso de Turning Point. Pronto, Kirk fue una presencia habitual en la televisión por cable, donde se sumergió en las guerras culturales y elogió al presidente.

Las contribuciones al grupo se duplicaron y luego se triplicaron, hasta alcanzar los 79,2 millones de dólares en 2022, según un análisis de declaraciones de impuestos disponibles públicamente. El grupo afirma que ahora tiene presencia en casi 4.000 campus de escuelas secundarias y universidades, operando como una marca de estilo de vida conservador que promueve a cientos de influencers en línea.

Kirk era conocido por declaraciones provocativas sobre la raza que utilizaba para atraer a los votantes de la Generación Z. "Lo siento. Si veo a un piloto negro, voy a pensar, 'Chico, espero que esté calificado'", dijo Kirk durante un episodio de podcast de 2024 con el compañero activista de derecha Jack Posobeic. Además se opuso firmemente a la promulgación de Juneteenth como feriado federal. Dijo que la medida para consagrar el feriado estaba motivada por un sentimiento "antiestadounidense" que promovía "una visión neosegregacionista" que, según él, buscaba suplantar al Día de la Independencia. Tanto republicanos como demócratas condenaron rápidamente el ataque.