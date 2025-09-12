Dengue: la Provincia da más de 22 mil turnos para que se vacunen gratis quienes no tuvieron la enfermedad

El mapa de los campos inundados en la Provincia: 2 millones de hectáreas afectadas y una situación "crítica"
El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que amplía su campaña de vacunación contra el dengue y, desde este lunes 15 de septiembre, la dosis estará disponible para todas las personas de entre 15 y 59 años que vivan en cualquier municipio bonaerense; hayan tenido o no la enfermedad.
¿Cómo vacunarse? Para eso, los usuarios deberán registrarse en Mi Salud Digital, y se les asignará vía mail un día y horario para concurrir a inmunizarse.
En principio, serán enviados 22.100 turnos a quienes ya se habían anotado en la etapa inicial, pero no fueron citados por encontrarse fuera de la población objetivo de esa primera parte de la Campaña; dirigida sólo a jóvenes y adultos de entre 15 y 59 años que hubieran transitado la enfermedad.
Ahora, podrán solicitar un turno todas las personas de esa franja etaria que deseen recibir la vacuna. La puesta en marcha de esta segunda etapa del "Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue", será posible gracias a la inversión realizada por el Gobierno provincial para adquirir 500 mil dosis del insumo, que llegan a medida que se fabrican.
Una vez asignada la cita por correo electrónico, las y los bonaerenses podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios disponibles en los 135 municipios de la Provincia, que pueden consultarse en la página www.gba.gob.ar/vacunacion/, y serán inmunizados de forma gratuita; sin necesidad de orden médica.
