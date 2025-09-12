Victoria Villarruel, picante: habló de los presidentes que terminan presos y desató especulaciones

La vicepresidenta Victoria Villarruel sorprendió en la red social X con un mensaje que rápidamente generó repercusiones. “Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos”, escribió, en alusión a la condena que horas antes la Corte Suprema de Brasil había dictado contra Jair Bolsonaro: 27 años y tres meses de prisión por conspirar contra el orden democrático tras su derrota electoral en 2022 frente a Lula da Silva.

La publicación abrió un abanico de interpretaciones entre los usuarios. “¿Lo decís por Bolsonaro? Si es así, justificá por favor”, le respondió un seguidor. Otros reclamaron que aclarara a quién estaba dirigido el mensaje, mientras algunos lo leyeron como una posible referencia a Cristina Kirchner, condenada en la causa Vialidad y actualmente bajo prisión domiciliaria.

No faltaron quienes lo interpretaron como una advertencia para el propio presidente Javier Milei, con quien Villarruel mantiene una relación distante: “¿Se viene? ¿Olés algo?”, comentó otro usuario.

Con la decisión del jueves, Bolsonaro se convirtió en el tercer expresidente brasileño condenado. Antes habían pasado por procesos judiciales Lula da Silva —actualmente en la presidencia tras haber recuperado la libertad en 2019— y Fernando Collor de Melo, que cumple arresto domiciliario por una condena de casi nueve años.

Un fenómeno regional

La reflexión de Villarruel tocó un tema sensible en América Latina: la larga lista de mandatarios que enfrentaron la cárcel después de dejar el poder. Además de los brasileños, figuran nombres como Álvaro Uribe (Colombia), Rafael Correa (Ecuador), Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Alejandro Toledo (Perú), Mauricio Funes y Antonio Saca (El Salvador), Ricardo Martinelli (Panamá) y Otto Pérez Molina (Guatemala).

Aunque Villarruel no volvió a referirse al tema ni aclaró el sentido de su publicación, el mensaje quedó instalado en la discusión pública y reavivó las tensiones políticas locales. Las redes sociales se convirtieron en el escenario inmediato de debate: entre lecturas literales, sospechas veladas y teorías de advertencias, el tuit de la vicepresidenta dejó abierta la pregunta sobre a quién estaba dirigida su inquietud.