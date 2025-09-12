Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Polémica en redes

Victoria Villarruel, picante: habló de los presidentes que terminan presos y desató especulaciones

La Vicepresidenta publicó un mensaje en X que fue leído en clave política tras la condena a Jair Bolsonaro en Brasil. Usuarios le pidieron explicaciones. Las referencias a Cristina Kirchner

Victoria Villarruel, picante: habló de los presidentes que terminan presos y desató especulaciones
12 de Septiembre de 2025 | 17:49

Escuchar esta nota

La vicepresidenta Victoria Villarruel sorprendió en la red social X con un mensaje que rápidamente generó repercusiones. “Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos”, escribió, en alusión a la condena que horas antes la Corte Suprema de Brasil había dictado contra Jair Bolsonaro: 27 años y tres meses de prisión por conspirar contra el orden democrático tras su derrota electoral en 2022 frente a Lula da Silva.

La publicación abrió un abanico de interpretaciones entre los usuarios. “¿Lo decís por Bolsonaro? Si es así, justificá por favor”, le respondió un seguidor. Otros reclamaron que aclarara a quién estaba dirigido el mensaje, mientras algunos lo leyeron como una posible referencia a Cristina Kirchner, condenada en la causa Vialidad y actualmente bajo prisión domiciliaria.

No faltaron quienes lo interpretaron como una advertencia para el propio presidente Javier Milei, con quien Villarruel mantiene una relación distante: “¿Se viene? ¿Olés algo?”, comentó otro usuario.

Con la decisión del jueves, Bolsonaro se convirtió en el tercer expresidente brasileño condenado. Antes habían pasado por procesos judiciales Lula da Silva —actualmente en la presidencia tras haber recuperado la libertad en 2019— y Fernando Collor de Melo, que cumple arresto domiciliario por una condena de casi nueve años.

Un fenómeno regional

La reflexión de Villarruel tocó un tema sensible en América Latina: la larga lista de mandatarios que enfrentaron la cárcel después de dejar el poder. Además de los brasileños, figuran nombres como Álvaro Uribe (Colombia), Rafael Correa (Ecuador), Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Alejandro Toledo (Perú), Mauricio Funes y Antonio Saca (El Salvador), Ricardo Martinelli (Panamá) y Otto Pérez Molina (Guatemala).

Aunque Villarruel no volvió a referirse al tema ni aclaró el sentido de su publicación, el mensaje quedó instalado en la discusión pública y reavivó las tensiones políticas locales. Las redes sociales se convirtieron en el escenario inmediato de debate: entre lecturas literales, sospechas veladas y teorías de advertencias, el tuit de la vicepresidenta dejó abierta la pregunta sobre a quién estaba dirigida su inquietud.

LE PUEDE INTERESAR

Tras las elecciones, el dólar avanzó $100 esta semana y roza el techo de flotación

LE PUEDE INTERESAR

Allanan varias propiedades de Spagnuolo, uno de ellas en country de Ruta 2: encontraron miles de dólares en una caja fuerte

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Arrestan a un joven deportista de La Plata acusado de difundir y traficar pornografía infantil

Arrancó otro paro docente en la UNLP, que suma casi un mes de inactividad en lo que va de 2025

El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores

¡Viva el amor! Quién es el hombre que le robó el corazón a Jennifer Aniston

Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump

VIDEO. Qué se sabe del joven que perdió el control de su caballo y cayó: sigue grave

VIDEO. El mes, cada vez más largo: los malabares de los platenses frente al achique sin fin
+ Leidas

Arrestan a un joven deportista de La Plata acusado de difundir y traficar pornografía infantil

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump

Un Airbus gigante sobrevoló a baja altura el cielo platense durante más de una hora: que pasó

Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes

El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón

VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque
Últimas noticias de Política y Economía

Tras las elecciones, el dólar avanzó $100 esta semana y roza el techo de flotación

Allanan varias propiedades de Spagnuolo, uno de ellas en country de Ruta 2: encontraron miles de dólares en una caja fuerte

Argentina votó en contra: apoyo mayoritario en la ONU a la “solución de los dos Estados” entre Palestina e Israel

Funcionarios a las piñas en la calle: tras el escándalo, habló el intendente de Brandsen
Deportes
Agustín Creevy y un fana del Lobo, en la hinchada argentina de Copa Davis
Con los triunfos del platense Etcheverry y Cerúndolo, Argentina arrancó la serie de Copa Davis en ventaja
El platense Tomás Etcheverry ganó y Argentina pega primero ante Países Bajos en la Copa Davis
"Está difícil": conseguir entradas para Flamengo - Estudiantes es una odisea
"Esfuerzo", "legado", "trabajo" y "rebeldía": los afiches Pinchas que copan el centro de La Plata
Policiales
Pornografía infantil: se negó a declarar el basquetbolista de La Plata que fue detenido
VIDEO. Robo y persecución en pleno centro de La Plata: un detenido y un cómplice prófugo
Giro en el robo con abuso sexual en La Plata: creen que "fue un invento" y ahora imputan a la mujer por falsa denuncia
Destrozan autos de docentes en jardín de infantes de La Plata: 3 golpes delictivos esta semana y 6 en lo que va del año
La Justicia citó al influencer Santiago Maratea, denunciado penalmente por el Colegio de Nutricionistas bonaerense
Espectáculos
¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista
En medio de rumores de infidelidad: Leandro Paredes fue a ver a Nico Vázquez en Rocky 
Amoroso homenaje: la abogada platense, Elba Marcovecchio, recordó a Jorge Lanata en el día en que hubiera cumplido 65 años
Se filtró la cifra millonaria que ganaría Mario Pergolini por cada emisión de su programa en El Trece
VIDEO. El mejor homenaje a Queen que vas a ver en tu vida: el flashmob de Bohemian Rhapsody con 30 músicos
Información General
Crean espacio para avanzar en la urbanización y escrituración de miles de familias
ANMAT puso la mira en otro laboratorio: suspendió la producción de Aspen
Las inundaciones y la falta de previsión: "Querer solucionar esto ahora, cuando está todo lleno de agua, es imposible"
El mapa de los campos inundados en la Provincia: 2 millones de hectáreas afectadas y una situación "crítica"
Las redes y los chicos: más países buscan limitarlas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla