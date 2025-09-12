Allanan varias propiedades de Spagnuolo, uno de ellas en country de Ruta 2: encontraron miles de dólares en una caja fuerte

Giro en el robo con abuso sexual en La Plata: creen que "fue un invento" y ahora imputan a la mujer por falsa denuncia
La Policía realizaba esta tarde allanamientos en dos barrios privados y en una caja de seguridad en la causa por presunto pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según se conoció, uno de los allanamientos se realizaba en el country El Pato ubicado a pocos metros de la Ruta 2 en el partido de Berazategui. En tanto, que el restante procedimiento era en Pilar.
Se trata de una caja de seguridad atribuida a Spagnuolo y de dos barrios privados de la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El consultor político Fernando Cerimedo, asesor de La Libertad Avanza (LLA), declaró ayer ante el fiscal Franco Picardi por la causa por presuntos pedidos de coimas en la ANDIS, en una causa que está bajo secreto de sumario.
Cermido había desestimado la semana última el carácter de “operación” de la causa en torno a los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, al señalar que “alguien tenía guardados” esos registros y “lo usaron en época de elecciones”.
