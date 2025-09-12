Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Deportes

Con los triunfos de Cerúndolo y el platense Tomás Etcheverry, Argentina arrancó la serie de Copa Davis en ventaja ante Países Bajos

Con los triunfos de Cerúndolo y el platense Tomás Etcheverry, Argentina arrancó la serie de Copa Davis en ventaja ante Países Bajos
12 de Septiembre de 2025 | 14:31

Escuchar esta nota

El argentino Francisco Cerúndolo se despachó con un gran triunfo por 7-6(4) y 6-1 ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp y se quedó con el segundo punto del 2 a 0 de Argentina frente a Países Bajos por la Copa Davis.

Cerúndolo se convirtió en la gran figura de la delegación argentina en la serie de Copa Davis ante Países Bajos después de sellar el segundo punto de la llave, que dejó al equipo conducido por Javier Frana con ventaja de 2-0 y al borde de la clasificación a la Fase Final de Bolonia.

El encuentro comenzó con paridad y exigió a Cerúndolo en un primer set que se estiró hasta el tiebreak. Allí, el argentino mostró carácter, se impuso por 7-4 y logró encaminar un partido que hasta entonces había tenido momentos de irregularidad.

A partir de esa definición, el porteño elevó su nivel y en el segundo parcial desplegó un tenis más sólido, con dos quiebres que resultaron determinantes para cerrar el cruce con comodidad.

La victoria de Cerúndolo no solo aseguró la ventaja para Argentina, sino que también representó un golpe anímico para el equipo neerlandés, que no pudo sostener a su jugador más experimentado frente al dominio del número uno argentino.

Con su triunfo, el porteño ratificó su papel de líder en la delegación y se consolidó como pieza clave para las aspiraciones del conjunto nacional en esta competencia.

LE PUEDE INTERESAR

El platense Tomás Etcheverry ganó y Argentina pega primero ante Países Bajos en la Copa Davis

LE PUEDE INTERESAR

"Está difícil": conseguir entradas para Flamengo - Estudiantes es una odisea

Etcheverry ganó en el primer turno

Tomás Etcheverry (64°) obtuvo un sólido triunfo ante Jesper de Jong (79°) y puso en ventaja a la Argentina en la serie ante Países Bajos, correspondiente a la segunda ronda de la fase clasificatoria de la Copa Davis.

El jugador platense jugó en un muy buen nivel para imponerse por 6-4 y 6-4 luego de una hora y 58 minutos de juego, para poner 1-0 en ventaja a la Argentina.

Etcheverry tomó ventaja rápidamente en el primer set, quebrándole el saque a su rival en el tercer game. Pese a que de Jong se recuperó solo unos juegos después, el platense volvió a romper el saque de su rival para mantenerse adelante en el marcador.

De esta manera, al argentino le alcanzó con mantener sus siguientes turnos de saque para quedarse con el primer set por 6-4.

El segundo parcial fue prácticamente un calco del primero, con ambos jugadores quebrándose el saque dos veces cada uno para estar 3-3 igualados.

Pero Etcheverry volvió a golpear en el séptimo game para tomar una ventaja que terminó siendo definitiva para obtener el 6-4 y 6-4 definitivo.

Luego del encuentro, Etcheverry destacó que “el primer punto es muy importante, estoy muy contento por el triunfo”, mientras que reconoció: “El partido fue durísimo. Él jugaba mejor cuando estaba abajo en el marcador”.

Por otra parte, aseguró que le encanta jugar para la Argentina: “La Copa Davis no es una competencia fácil, a cada uno le pega diferente”.

De esta manera, Argentina quedó con la serie 2-0 arriba y tendrá la posibilidad de definir la clasificación en el partido de dobles.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El platense Tomás Etcheverry ganó y Argentina pega primero ante Países Bajos en la Copa Davis

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Arrestan a un joven deportista de La Plata acusado de difundir y traficar pornografía infantil

Arrancó otro paro docente en la UNLP, que suma casi un mes de inactividad en lo que va de 2025

El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores

¡Viva el amor! Quién es el hombre que le robó el corazón a Jennifer Aniston

Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump

VIDEO. Qué se sabe del joven que perdió el control de su caballo y cayó: sigue grave

VIDEO. El mes, cada vez más largo: los malabares de los platenses frente al achique sin fin
+ Leidas

Arrestan a un joven deportista de La Plata acusado de difundir y traficar pornografía infantil

Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump

VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque

Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes

El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón

Los billetes resisten en el pago del alquiler: por qué las inmobiliarias esquivan los medios electrónicos

Dengue: la Provincia da más de 22 mil turnos para que se vacunen gratis quienes no tuvieron la enfermedad

Domínguez define el once antes del cruce frente a River
Últimas noticias de Deportes

El platense Tomás Etcheverry ganó y Argentina pega primero ante Países Bajos en la Copa Davis

"Está difícil": conseguir entradas para Flamengo - Estudiantes es una odisea

"Esfuerzo", "legado", "trabajo" y "rebeldía": los afiches Pinchas que copan el centro de La Plata

Y un día volvió Miguel Russo a las prácticas
La Ciudad
Un Airbus gigante sobrevoló a baja altura el cielo platense durante más de una hora: que pasó
Discapacidad: municipios, la Provincia y entidades avanzan en una agenda común
Piquete de estudiantes en pleno centro de La Plata contra el veto de Milei
VIDEO.- Clases a medias en facultades de la UNLP y confirman la fecha de la marcha universitaria
Dengue: la Provincia da más de 22 mil turnos para que se vacunen gratis quienes no tuvieron la enfermedad
Policiales
Destrozan autos de docentes en jardín de infantes de La Plata: 3 golpes delictivos esta semana y 6 en lo que va del año
La Justicia citó al influencer Santiago Maratea, denunciado penalmente por el Colegio de Nutricionistas bonaerense
Cuál es la principal hipótesis de cómo murió el turista argentino hallado sin vida en Río de Janeiro
Aplazo en comportamiento: una banda saqueó la casa de una maestra
VIDEO. Qué se sabe del joven que perdió el control de su caballo y cayó: sigue grave
Espectáculos
¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista
En medio de rumores de infidelidad: Leandro Paredes fue a ver a Nico Vázquez en Rocky 
Amoroso homenaje: la abogada platense, Elba Marcovecchio, recordó a Jorge Lanata en el día en que hubiera cumplido 65 años
Se filtró la cifra millonaria que ganaría Mario Pergolini por cada emisión de su programa en El Trece
VIDEO. El mejor homenaje a Queen que vas a ver en tu vida: el flashmob de Bohemian Rhapsody con 30 músicos
Política y Economía
Suben los dólares oficial y blue, caen los bonos y el Riesgo País está en la zona de los1.100 puntos
Cuatro gobernadores reunidos tras el veto de Milei a la nueva Ley que repartía más fondos a las provincias
Bolívar será sede de la Tercera Expo Angus Federal los días 19 y 20 de septiembre
La 86° Expo Rural de Pergamino abrió con cuatro días de tradición e innovación
Tandil: la Unicen repudió el veto a la Ley de Financiamiento

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla