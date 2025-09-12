Piquete de estudiantes en pleno centro de La Plata contra el veto de Milei
El argentino Francisco Cerúndolo se despachó con un gran triunfo por 7-6(4) y 6-1 ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp y se quedó con el segundo punto del 2 a 0 de Argentina frente a Países Bajos por la Copa Davis.
Cerúndolo se convirtió en la gran figura de la delegación argentina en la serie de Copa Davis ante Países Bajos después de sellar el segundo punto de la llave, que dejó al equipo conducido por Javier Frana con ventaja de 2-0 y al borde de la clasificación a la Fase Final de Bolonia.
El encuentro comenzó con paridad y exigió a Cerúndolo en un primer set que se estiró hasta el tiebreak. Allí, el argentino mostró carácter, se impuso por 7-4 y logró encaminar un partido que hasta entonces había tenido momentos de irregularidad.
A partir de esa definición, el porteño elevó su nivel y en el segundo parcial desplegó un tenis más sólido, con dos quiebres que resultaron determinantes para cerrar el cruce con comodidad.
La victoria de Cerúndolo no solo aseguró la ventaja para Argentina, sino que también representó un golpe anímico para el equipo neerlandés, que no pudo sostener a su jugador más experimentado frente al dominio del número uno argentino.
Con su triunfo, el porteño ratificó su papel de líder en la delegación y se consolidó como pieza clave para las aspiraciones del conjunto nacional en esta competencia.
Etcheverry ganó en el primer turno
Tomás Etcheverry (64°) obtuvo un sólido triunfo ante Jesper de Jong (79°) y puso en ventaja a la Argentina en la serie ante Países Bajos, correspondiente a la segunda ronda de la fase clasificatoria de la Copa Davis.
El jugador platense jugó en un muy buen nivel para imponerse por 6-4 y 6-4 luego de una hora y 58 minutos de juego, para poner 1-0 en ventaja a la Argentina.
Etcheverry tomó ventaja rápidamente en el primer set, quebrándole el saque a su rival en el tercer game. Pese a que de Jong se recuperó solo unos juegos después, el platense volvió a romper el saque de su rival para mantenerse adelante en el marcador.
De esta manera, al argentino le alcanzó con mantener sus siguientes turnos de saque para quedarse con el primer set por 6-4.
El segundo parcial fue prácticamente un calco del primero, con ambos jugadores quebrándose el saque dos veces cada uno para estar 3-3 igualados.
Pero Etcheverry volvió a golpear en el séptimo game para tomar una ventaja que terminó siendo definitiva para obtener el 6-4 y 6-4 definitivo.
Luego del encuentro, Etcheverry destacó que “el primer punto es muy importante, estoy muy contento por el triunfo”, mientras que reconoció: “El partido fue durísimo. Él jugaba mejor cuando estaba abajo en el marcador”.
Por otra parte, aseguró que le encanta jugar para la Argentina: “La Copa Davis no es una competencia fácil, a cada uno le pega diferente”.
De esta manera, Argentina quedó con la serie 2-0 arriba y tendrá la posibilidad de definir la clasificación en el partido de dobles.
