Tras una semana marcada por la autocrítica y la incertidumbre, el fundador y conductor de Breakpoint, Mariano Pérez, confirmó que el canal volverá a transmitir en vivo a partir del próximo lunes a las 19 horas.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Pérez reconoció que atravesó “una semana muy compleja, con malos resultados electorales” y que llegó a plantearse el final de su proyecto. “Hasta acá llegué, pensé que no podía seguir más así”, confesó. Sin embargo, aclaró que esa decisión quedó atrás: “Hasta acá llegué con mis vacaciones. Se terminó la joda, vamos a empezar a trabajar en serio”.

El conductor aseguró que el espacio volverá con más fuerza, con el objetivo de “dar la batalla cultural” y de respaldar al presidente Javier Milei en un contexto que calificó como desafiante:

> “Hay que estar más firmes que nunca… El kirchnerismo está envalentonado y no les vamos a permitir que volteen este gobierno, ni que ganen una elección más. Vamos a dar la batalla incansablemente por las ideas de la libertad”, enfatizó.

Además, subrayó la importancia del contacto directo con la audiencia: “Ese feedback es fundamental porque intento ser la voz de todos ustedes del otro lado, y si no tengo esa voz hablándome a mí, es imposible representarlos bien”.

El anuncio cierra con una convocatoria a los seguidores del canal: Breakpoint volverá a emitirse en vivo de lunes a viernes, a las 19 horas, con la promesa de redoblar esfuerzos en la defensa de “las causas de la libertad” de cara a las elecciones de octubre.



🚨ANUNCIO IMPORTANTE🚨 pic.twitter.com/4FjAjLYVAy

— Mariano Pérez (@marianoperez912) September 12, 2025