Un Airbus gigante sobrevoló a baja altura el cielo platense durante más de una hora: que pasó

Iba a Barcelona. Volvió a Ezeiza

Un Airbus gigante sobrevoló a baja altura el cielo platense durante más de una hora: que pasó
12 de Septiembre de 2025 | 14:18

Escuchar esta nota

Ya no es anormal que distintos aviones que deben aterrizar en Ezeiza utilicen la zona del "cielo platense" como ruta de espera.

Lo de este viernes al mediodía sorprendió a distintos vecinos, transeuntes y automovilistas que desde distintos puntos de la Región se observó durante una hora un avión gigante girando a baja altura.

Según se supo, se trataba de un Airbus 330 correspondiente al vuelo IB2602 que conecta a Ezeiza con Barcelona (España). Había partido 11.50 del aeropuerto Ministro Pistarini y por causas que aún no fueron informadas de manera oficial, la nave debió retornar a suelo argentino.

Como se sabe, este tipo de aviones no puede aterrizar apenas haya partido por el riesgo que significa hacerlo con los tanques llenos de combustible. Por eso que "dan vueltas" para gastar la nafta y descender de manera más segura.

El vuelo IB2602 está operado por Level, la aerolínea española perteneciente al grupo IAG que tiene un total de nueve servicios semanales en esta ruta, que es operada con aviones Airbus A330-200 de 314 plazas.

