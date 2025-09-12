Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 12 de septiembre

Pese al apoyo explícito que hizo el Fondo Monetario Internacional al programa económico, con algunas recomendaciones sobre las reservas, el dólar oficial sube 20 pesos y cotiza a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación.

De esta manera, en la semana posterior a la derrota electoral que el oficialismo sufrió en territorio bonaerense, la divisa estadounidense acumula un incremento de 40 pesos.

Por su parte, el dólar blue replica el mismo comportamiento y a dos horas de iniciadas las operaciones sube 15 pesos y se vende a $1.425 en el mercado informal de la city porteña.

En cuanto a los dólares financieros, el Contado con Liquidación (CCL) opera estable en torno a los $1.467, mientras que el dólar Bolsa o MEP sube y cotiza a $1.460.