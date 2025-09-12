Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 12 de septiembre

Piquete de estudiantes en pleno centro de La Plata contra el veto de Milei
Trepa 20 pesos y cotiza a $1.465 en el Banco Nación
Pese al apoyo explícito que hizo el Fondo Monetario Internacional al programa económico, con algunas recomendaciones sobre las reservas, el dólar oficial sube 20 pesos y cotiza a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación.
De esta manera, en la semana posterior a la derrota electoral que el oficialismo sufrió en territorio bonaerense, la divisa estadounidense acumula un incremento de 40 pesos.
Por su parte, el dólar blue replica el mismo comportamiento y a dos horas de iniciadas las operaciones sube 15 pesos y se vende a $1.425 en el mercado informal de la city porteña.
En cuanto a los dólares financieros, el Contado con Liquidación (CCL) opera estable en torno a los $1.467, mientras que el dólar Bolsa o MEP sube y cotiza a $1.460.
