Espectáculos

Miranda! sorprendió a Nico Occhiato con una broma viral en vivo

Miranda! sorprendió a Nico Occhiato con una broma viral en vivo
12 de Septiembre de 2025 | 20:00

Una escena cargada de sorpresa, risas incómodas y viralidad se vivió recientemente en Nadie dice nada (Luzu TV), cuando el dúo pop Miranda!, junto al humorista Martín Garabal, le jugó una broma a Nico Occhiato que quedó grabada y se convirtió en tendencia en redes. 

Durante la visita de Miranda! al programa, se propuso reversionar uno de sus clásicos, Perfecta. Pero no fue una versión cualquiera: por pedido de Garabal, modificaron la letra para incluir una insinuación hacia la madre de Occhiato. 

 

 

La canción comenzó con la frase provocativa: “No estaría tan mal salir con tu mamá, no me importó si arruinaríamos nuestra amistad, no me importó lo laboral”. En pantalla también aparecieron imágenes de la madre del conductor, aumentando el efecto de sorpresa. 

Luego subieron la apuesta con líneas más provocadoras: “Éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo salí con tu mamá que es un milfón...”, “cuando caímos en lo que estaba pasando, la seguí besando” y otras frases que mezclan humor y exceso. Occhiato reaccionó visiblemente incómodo, gritó pidiendo que le den el micrófono y expresó su fastidio. 

 

