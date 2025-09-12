Destrozan autos de docentes en jardín de infantes de La Plata: 3 golpes delictivos esta semana y 6 en lo que va del año

El Jardín de Infantes Nº965 de La Plata, que todavía no se recuperaba de dos robos que sufrió en el inicio de esta semana para alcanzar la triste cifra de cinco ilícitos en lo que va del año, sufrió este viernes en horas de la madrugada un nuevo embate delictivo y por lo tanto se anotó la sexta embestida de este ciclo lectivo 2026.

Desde la comunidad educativa expresaron con profunda tristeza que "este viernes en el transcurso de la mañana les rompieron los vidrios de los autos a varios docentes" que asisten a ese establecimiento del nivel inicial situado en 90 entre 154 y 155 de Los Hornos.

"Las maestras no pueden dar su opinión sobre el tema porque se comprometen. Y los directivos tampoco buscan que esto se visibilice", afirmaron.

"Lamentablemente el lunes y el miércoles, en horas de la madrugada, los delincuentes forcejearon la puerta de atrás y se llevaron hormas de queso, pollo, carne, verduras y frutas, junto a los últimos utensilios y ollas que quedaban", detallaron.

Por los sucesivos hechos aseguraron que "se hizo la respectiva denuncia en la comisaría de Arana". Sin embargo, se mostraron con desánimo y preocupación porque a pesar de la ola de ataques "nadie hace nada".

En torno al problema permanente de la inseguridad, teniendo en cuenta el grado de exposición del predio escolar ante los delitos, plantearon que "se necesita en el lugar es una garita policial, ya que está el jardín de infantes, la primaria y la secundaria".