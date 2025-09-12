Robo y persecución en pleno centro de La Plata: un detenido y un cómplice prófugo

El mediodía de este jueves estuvo marcado por la tensión en el centro platense, cuando un robo terminó con corridas, la intervención de transeúntes y la detención de uno de los sospechosos.

Todo comenzó en la zona de 7 entre 47 y 48, donde una mujer que trabaja como cuidadora domiciliaria dejó atada su bicicleta frente a un supermercado. Minutos después, delincuentes se la llevaron, lo que dio inicio a una persecución a pie por varias cuadras.

El ladrón que llevaba la bicicleta logró escapar, pero uno de sus cómplices fue alcanzado a pocos metros y reducido por transeúntes, que lo mantuvieron en el suelo hasta la llegada de la Policía. El operativo provocó un fuerte revuelo en la zona y la interrupción momentánea del tránsito.

Fuentes policiales confirmaron que el detenido fue trasladado a la comisaría, mientras que continúa la búsqueda del prófugo que huyó con la bicicleta.

El episodio coincidió con una movilización estudiantil que se desarrollaba en el centro de la ciudad, lo que multiplicó la confusión y el movimiento de personas en la zona.