Agustín Creevy y un fana del Lobo, en la hinchada argentina de Copa Davis

Adrián D’Amelio
adamelio@eldia.com
Entre el centenar de hinchas argentinos, que se hicieron presentes en el Estadio de Groningen, y que asistieron para llevar su apoyo al equipo nacional, capitaneado por Javier Frana, a la primera jornada de la serie de Copa Davis contra Países Bajos, se encontraba Agustín Creevy y un un simpatizante de Gimnasia que se retiraron eufóricos tras un día perfecto con las victorias del tenista de nuestra ciudad, Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, que cerraron ambos cruces en sin ceder sets, que lo ponen a Argentina a un paso de clasificar para la Final 8, que en este caso se disputará desde el 18 y hasta el 23 de noviembre próximo, en Bolonia (Italia).
El ex hooker del San Luis, con una gran trayectoria en clubes de rugby europeo, y leyenda de Los Pumas se hizo presente para prestar su aliento a los jugadores argentinos a quienes conoce muy bien, sobre todo a Tomy Etcheverry y Francisco Cerúndolo, que por su último paso por Gran Bretaña para disputar Wimbledon, el tercer Grand Slam del circuito profesional de tenis, visitaron la casa de Agustín Creevy para comer un asado. Una vez retirado de la actividad, el rugbier platense abrió un canal de YouTube, donde se encarga de subir videos de su actividad en distintas partes que viaja y en este caso filmó una gran cantidad de material de la jornada inicial de la serie de Copa Davis, en Países Bajos.
Un Puma suelto en Groningen 🏉🇦🇷🎾— Copa Davis (@CopaDavis) September 12, 2025
Agustín Creevy, legendario ex jugador de @lospumas, disfrutó del triunfo de dos grandes amigos: @FranCerundolo y @tometcheverry. 🫶#CopaDavis I @agustincreevy @AATenis pic.twitter.com/tk8xGXuDm4
A todo esto llamó la atención que entre los simpatizantes argentinos se encontraba un hincha con la camiseta de Gimnasia. Se trata de Luciano Damián Pasquale. "Lucho", como lo conocen sus amigos, es un platense de 45 años. En 2003 decidió marcharse a Alemania para radicarse en ese país, más específicamente en Ludwigsburg, una ciudad en el centro de Baden-Wurtemberg, que se encuentra aproximadamente a doce kilómetros de Stuttgart. Ahí trabaja como empleado administrativo de una cadena de gimnasios y también realiza tareas periodísticas para canales de nuestro país.
Pasquale viajó en colectivo unos 700 kilómetros. "Me vine a Groningen porque quería alentar a los chicos argentinos. En especial Tomy Etcheverry que al igual que yo es un fanántico de Gimnasia. Se alegró mucho al verme con una camiseta del Lobo, puede intercambiar unas palabras y me regaló la muñequera. La verdad que jugó con una verdadera como una fiera al igual que (Francisco) Cerúndolo y les traje suerte", señaló Lucho mientras se retiraba del estadio donde se disputa esta serie de Copa Davis.
"Adonde juegue Argentina, en cualquier deporte, trato de estar ahí. Tengo un gran recuerdo de Juan Martín del Potro, cuando en 2016 el equipo nacional superó a Gran Bretaña, en Glasgow, para clasificarse a la final de ese año de la Copa Davis. Delpo me regaló la campera y me dijo 'vas a ir a Zagreb para el cruce con Croacia' a lo que le respondí que 'no sé, porque están todas las entradas vendidas' y él me replicó 'no te hagas problema, yo te consigo". Y así fue cuando me hice presente, ahí estaba con los boletos para ingresar al estadio. La verdad que es un fenómeno y me dí el gusto de ver al equipo nacional campeón. Ojalá que estos chicos puedan repetir la historia", señaló Pasquale a EL DIA.
Lucho nació en el El Mondongo, un barrio bien tripero, a siete cuadras de la cancha de Gimnasia; mientras que en la adolescencia se mudó a La Cumbre. "Soy súper fana del Lobo -siguió diciendo Pasquale- y no me pierdo ningún partido juegue a la hora que juegue en Alemania. La camiseta que usé hoy me la trajeron de Argentina y me la puse por primera vez en la serie de Copa Davis. Ojalá que mañana los chicos cierren la serie y puedan clasificarse para Bolonia, porque se lo merecen y ahí diré presente como lo hice hoy en Groningen".
Un hecho particular fue que Lucho Pascuale aportó el bombo para la hinchada argentina. "Me contacté con un grupo que ya conocía y me dijeron si podía traer uno, ya que para ingresar a Países Bajos para ellos tenía un alto costo. Compré uno y no tuve ningún problema para hacerlo pasar con el colectivo que me trasladó a Groningen. Los hinchas argentinos son únicos, siempre están ahí para alentar a cualquier equipo con la camiseta celeste y blanco; aunque en este caso quiero remarcar que los neerlandeses se mostraron muy respetuoso", puntualizó.
Luciano Pasquale es insulino dependiente, ya que padece diabetes Tipo 1, que se la descubrieron en Alemania. El platense, que posee pasaporte italiano (sus dos padres nacieron en ese país y se conocieron en Argentina en el trabajo), destacó el sistema de salud de esa nación europea. La última vez que estuvo en tierra argentina fue en 2019, por el fallecimiento de su papá Mario.
