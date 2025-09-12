Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Funcionarios a las piñas en la calle: tras el escándalo, habló el intendente de Brandsen

12 de Septiembre de 2025 | 16:10

Escuchar esta nota

Tras el escándalo que ayer sacudió a la localidad de Brandsen, el intendente local Fernando Raitelli rompió el silencio. Como se publicó anoche, el jefe comunal y un concejal de Fuerza Patria, Lucas Bronicardi, se pelearon en plena vía pública. Ocurrió este jueves cuando en un local partidario estaban descargando mercadería y el funcionario llegó en su camioneta, comenzó a sacar fotos y quiso acercarse a saludar. “Parás para hacer quilombo nada más”, le gritaron.

El hecho ocurrió cuando Raitelli transitaba junto a su hija de cinco años y a la directora de ceremonial municipal. Según su relato, un camión descargaba mercadería enviada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en un sector céntrico del distrito, acompañado por militantes del espacio Frente Grande, afín a Bronicardi.

El intendente aseguró que, tras pedir explicaciones, el chofer del camión le mostró la documentación correspondiente sin inconvenientes. Sin embargo, la situación se tensó cuando una trabajadora de prensa municipal fotografió la patente del vehículo. Fue en ese momento, siempre según Raitelli, cuando comenzaron los insultos y empujones por parte de los militantes presentes.

Minutos después llegó Bronicardi y, de acuerdo con la denuncia, habría instigado a los manifestantes a agredir al jefe comunal. “Intentaron golpearme con los puños, delante de mi hija. Hicimos la denuncia penal porque esto no puede quedar impune”, señaló Raitelli en declaraciones a la prensa local.

El jefe comunal remarcó que no respondió con violencia y sostuvo que su rol es “hacer cumplir las normas”. También afirmó que uno de los propios militantes del Frente Grande intervino para frenar la escalada.

La denuncia penal ya fue radicada y ahora será la Justicia la que determine responsabilidades en un episodio que dejó al descubierto las tensiones políticas en el distrito, con derivaciones que podrían escalar en la interna peronista.

