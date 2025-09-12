"Está difícil": conseguir entradas para Flamengo - Estudiantes es una odisea

La ilusión de viajar a Río de Janeiro para acompañar a Estudiantes en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores se transformó en un verdadero dolor de cabeza para los hinchas del Pincha. Desde este viernes a las 10 de la mañana, cuando comenzó la venta de entradas para el sector visitante en el Maracaná, se multiplicaron las quejas por las enormes dificultades que presenta el sistema de compra.

El procedimiento, en teoría, parecía sencillo: primero realizar la biometría en la página oficial de Flamengo, luego ingresar con ese login al portal futebolcard.com y avanzar con la adquisición de las entradas. Pero en la práctica, el recorrido se convirtió en una trampa.

“El problema es a la hora de pagar”, resume un Pincharrata que intentó más de una vez completar la operación. La página rechaza todos los intentos de pago con tarjeta de crédito, débito e incluso plásticos emitidos fuera de Brasil. Cada entrada cuesta 200 reales, unos 53.600 mil pesos argentinos

La única opción válida, según el sistema, sería abonar mediante Pix, la red de transferencias instantáneas que utilizan los brasileños. Sin embargo, al llegar a esa instancia, nunca se genera el código QR necesario para completar la transacción. Resultado: el hincha queda atrapado en un loop que impide terminar la compra, ya que eso estaría solo habilitado para quien tenga ciudadanía brasilera.

En grupos de WhatsApp y redes sociales, los testimonios se repiten y la frustración crece. Muchos ya habían hecho la biometría con antelación y contaban con la esperanza de asegurarse un lugar en el Maracaná, pero a horas de iniciada la venta no hay certezas de cómo ni cuándo podrán efectivamente adquirir sus boletos.

Venta de entradas

Cantidad disponible: 2.000 localidades para el sector visitante

2.000 localidades para el sector visitante Precio: R$ 200,00 (Sector Sur B – Visitante)

R$ 200,00 (Sector Sur B – Visitante) Inicio de venta: viernes 12 de septiembre, a las 10.00.

viernes 12 de septiembre, a las 10.00. Canal exclusivo: futebolcard.com

Al registrarse en Futebolcard, es fundamental seleccionar correctamente el equipo favorito, ya que esta información garantiza que el sistema habilite la compra para el sector visitante correspondiente.

Cada persona podrá adquirir hasta 3 entradas, pero todas deberán estar vinculadas a un documento distinto, y cada uno de ellos debe contar con el reconocimiento facial registrado previamente.

Cómo comprar tu entrada