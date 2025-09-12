Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

VIDEO.- Aterrizaje de emergencia a pocos metros de la Autopista La Plata

12 de Septiembre de 2025 | 18:44

"Cien metros más y caías arriba de una casa. O 60 antes y estaba la Autopista". Esa fue la primera reacción del primer vecino de Ringuelet que se acercó corriendo al ver que un avión había aterrizado sorpresivamente en los terrenos que separan al barrio de la autopista Buenos Aires - La Plata.

Ocurrió esta tarde a pocos metros de 4 bis y 505. Allí, un avión que aparentemente había partido del Aeroclub de La Plata y regresaba al mismo predio, sufrió una avería y el piloto debió tomar una decisión.

Optó por "apagar el motor" y descender a tierra. "Tuvo una falla en la bomba del combustible", indicaron fuentes oficiales a EL DIA.

Afortunadamente, más de los daños materiales sufridos por la nave, el piloto pudo zafar y terminó sano y salvo.

