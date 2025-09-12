VIDEO.- Aterrizaje de emergencia a pocos metros de la Autopista La Plata

"Cien metros más y caías arriba de una casa. O 60 antes y estaba la Autopista". Esa fue la primera reacción del primer vecino de Ringuelet que se acercó corriendo al ver que un avión había aterrizado sorpresivamente en los terrenos que separan al barrio de la autopista Buenos Aires - La Plata.

Ocurrió esta tarde a pocos metros de 4 bis y 505. Allí, un avión que aparentemente había partido del Aeroclub de La Plata y regresaba al mismo predio, sufrió una avería y el piloto debió tomar una decisión.

Optó por "apagar el motor" y descender a tierra. "Tuvo una falla en la bomba del combustible", indicaron fuentes oficiales a EL DIA.

Afortunadamente, más de los daños materiales sufridos por la nave, el piloto pudo zafar y terminó sano y salvo.