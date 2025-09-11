Estudiantes busca el equipo para recibir a River en UNO: cuáles son las dudas del entrenador

Estudiantes sigue centrado en la preparación para una seguidilla de partidos claves para su futuro y Eduardo Domínguez tendrá que definir quiénes saldrán el próximo sábado a enfrentar a River por el Torneo Clausura, y luego al Flamengo en Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El plantel se reencontrará mañana por la tarde para afinar los últimos detalles de cara al choque ante el Millonario en UNO.

De esa manera, pensando en la seguidilla de encuentros luego de estas semanas de descanso, el DT deberá deliberar quiénes saldrán a jugar en los próximos encuentros que son de alto riesgo. Por ello, una de los principales objetivos de Domínguez será cuidar las cargas de los futbolistas y no sufrir imprevistos que le priven de contar con alguno de ellos.

En principio, el Barba mantendría parte de la base para recibir al equipo de la banda. Aunque la práctica de mañan será clave para determinar en que condiciones se encuentran algunos futbolistas que vienen teniendo una gran continuidad de partidos.

En este sentido, las dudas pasan en torno al mediocampo y delantera. En cuanto a la línea central, Domínguez y compañía analizan a una de sus piezas claves en el armado del rompecabezas como lo es el capitán Santiago Ascacibar. De no poder estar desde el inicio, Piovi y Neves se disputan ese lugar.

Por su parte, de momento Guido Carrillo sería el referente de área aunque todo dependerá de la práctica de mañana. A su vez, en los ensayos futbolísticos de la semana, el entrenador probó al Tanque con Facundo Farías como acompañante.