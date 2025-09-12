Los empleados de IOMA tendrán una actualización en una bonificación especial: plus de casi $350.000

La obra social bonaerense IOMA actualizó una bonificación especial que cobran sus trabajadores, beneficiando principalmente a quienes no ocupan cargos directivos ni ejecutivos. El aumento comenzará a regir desde septiembre de 2025.

Qué es la bonificación

Se trata de la Bonificación Especial Mensual Remunerativa Fija No Bonificable, prevista por el Decreto Nº 382/13 y sus modificatorias, entre ellas el Decreto Nº 1255/20.

El monto actualizado es de $349.760 a partir del 1º de septiembre.

Quiénes la reciben

Todos los trabajadores de IOMA que no tienen funciones directivas ni ejecutivas.

Es una bonificación vinculada a lo que pagan los afiliados voluntarios al instituto, ya que proviene de las cuotas de afiliación voluntaria.

Aclaraciones oficiales

No aumentará el valor de las cuotas que retiene IOMA de los trabajadores del Estado.

Tampoco modificará lo que pagan los afiliados voluntarios. Es decir, es un plus que se genera en función de los ingresos que provienen de esas afiliaciones, pero no un costo extra para quienes ya pagan.



