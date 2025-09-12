Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Los empleados de IOMA tendrán una actualización en una bonificación especial: plus de casi $350.000

Los empleados de IOMA tendrán una actualización en una bonificación especial: plus de casi $350.000
12 de Septiembre de 2025 | 19:10

Escuchar esta nota

La obra social bonaerense IOMA actualizó una bonificación especial que cobran sus trabajadores, beneficiando principalmente a quienes no ocupan cargos directivos ni ejecutivos. El aumento comenzará a regir desde septiembre de 2025. 

Qué es la bonificación

Se trata de la Bonificación Especial Mensual Remunerativa Fija No Bonificable, prevista por el Decreto Nº 382/13 y sus modificatorias, entre ellas el Decreto Nº 1255/20. 

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Aterrizaje de emergencia a pocos metros de la Autopista La Plata

LE PUEDE INTERESAR

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

El monto actualizado es de $349.760 a partir del 1º de septiembre. 

Quiénes la reciben

Todos los trabajadores de IOMA que no tienen funciones directivas ni ejecutivas. 

Es una bonificación vinculada a lo que pagan los afiliados voluntarios al instituto, ya que proviene de las cuotas de afiliación voluntaria. 

Aclaraciones oficiales

No aumentará el valor de las cuotas que retiene IOMA de los trabajadores del Estado. 

Tampoco modificará lo que pagan los afiliados voluntarios. Es decir, es un plus que se genera en función de los ingresos que provienen de esas afiliaciones, pero no un costo extra para quienes ya pagan. 


 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Wanda estaría embarazada y el escándalo es total 

De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé

Los empleados de IOMA tendrán una actualización en una bonificación especial: plus de casi $350.000

¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista

Estudiantes realizaron una fuerte movilización en el centro de La Plata contra el veto de Milei

VIDEO.- Aterrizaje de emergencia a pocos metros de la Autopista La Plata

Giro en el robo con abuso sexual en La Plata: creen que "fue un invento" y ahora imputan a la mujer por falsa denuncia

Un Airbus gigante sobrevoló a baja altura el cielo platense durante más de una hora: que pasó
+ Leidas

Arrestan a un joven deportista de La Plata acusado de difundir y traficar pornografía infantil

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Un Airbus gigante sobrevoló a baja altura el cielo platense durante más de una hora: que pasó

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump

Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes

El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón

VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO.- Aterrizaje de emergencia a pocos metros de la Autopista La Plata

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

Estudiantes realizaron una fuerte movilización en el centro de La Plata contra el veto de Milei

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Deportes
Agustín Creevy y un fana del Lobo, en la hinchada argentina de Copa Davis
Con los triunfos del platense Etcheverry y Cerúndolo, Argentina arrancó la serie de Copa Davis en ventaja
El platense Tomás Etcheverry ganó y Argentina pega primero ante Países Bajos en la Copa Davis
"Está difícil": conseguir entradas para Flamengo - Estudiantes es una odisea
"Esfuerzo", "legado", "trabajo" y "rebeldía": los afiches Pinchas que copan el centro de La Plata
Policiales
Fentanilo mortal: una funcionaria admitió que el laboratorio no podía producir medicamentos
Pornografía infantil: se negó a declarar el basquetbolista de La Plata que fue detenido
VIDEO. Robo y persecución en pleno centro de La Plata: un detenido y un cómplice prófugo
Giro en el robo con abuso sexual en La Plata: creen que "fue un invento" y ahora imputan a la mujer por falsa denuncia
Destrozan autos de docentes en jardín de infantes de La Plata: 3 golpes delictivos esta semana y 6 en lo que va del año
Espectáculos
¡Bombazo! Wanda estaría embarazada y el escándalo es total 
¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista
En medio de rumores de infidelidad: Leandro Paredes fue a ver a Nico Vázquez en Rocky 
Amoroso homenaje: la abogada platense, Elba Marcovecchio, recordó a Jorge Lanata en el día en que hubiera cumplido 65 años
Se filtró la cifra millonaria que ganaría Mario Pergolini por cada emisión de su programa en El Trece
Información General
Crean espacio para avanzar en la urbanización y escrituración de miles de familias
ANMAT puso la mira en otro laboratorio: suspendió la producción de Aspen
Las inundaciones y la falta de previsión: "Querer solucionar esto ahora, cuando está todo lleno de agua, es imposible"
El mapa de los campos inundados en la Provincia: 2 millones de hectáreas afectadas y una situación "crítica"
Las redes y los chicos: más países buscan limitarlas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla