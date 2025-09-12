Cuatro gobernadores reunidos tras el veto de Milei a la nueva Ley que repartía más fondos a las provincias

Piquete de estudiantes en pleno centro de La Plata contra el veto de Milei
Se encontraron Llaryora, Pullaro, Sadir y Valdés, todos de Provincias Unidas. También estuvo Schiaretti
Escuchar esta nota
Horas después que el presidente Javier Milei vetara la Ley que fijaba un nuevo criterio de distribución de los fondos de Aportes al Tesoro Nacional (ATN), los gobernadores que integran el flamante espacio Provincias Unidas se encontraron en Córdoba, en un encuentro que generará repercusiones.
El local Martín Llaryora, el santafesino Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir (de Jujuy) y Gustavo Valdés (de Corrientes) coincidieron en la Exposición Rural de Río Cuarto. También estaba el ex gobernador Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional y partícipe desde el inicio de este nuevo espacio. Faltaron, con aviso, Ignacio Torres (de Chubut) y Claudio Vivas (Santa Cruz).
Los mandatarios provinciales ingresaron al predio pasadas las 10hs. para compartir un encuentro en el salón del predio con ruralistas. Sin embargo, los cuatro, y Schiaretti, ya habían estado reunidos durante cerca de tres horas en un hotel del centro de la ciudad, donde también recibieron a dirigentes de La Rural local, quienes entregaron un petitorio como lo vienen haciendo con las demás fuerzas políticas. En un momento se sumó Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina.
El acuerdo es el de transmitir un mensaje con "eje en la producción" y "de apoyo al campo", buscando posicionarse como alternativa intermedia entre los libertarios y el kirchnerismo de cara a las elecciones de octubre que les permita ganar fuerza en el Congreso, con el objetivo en los comicios de 2027.
