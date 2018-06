El Gobierno se comprometió a regularizar los pagos atrasados de la obra pública

El anuncio lo hizo el ministro del Interior en una reunión con empresarios y el sindicato de la construcción. Inversión en infraestructura

| Publicado en Edición Impresa

Por MARIANO SPEZZAPRIA

mspezzapria@gmail.com

El Gobierno nacional se comprometió con los empresarios de la construcción y el sindicato del sector a regularizar los pagos de la obra pública y a preservar las fuentes de trabajo, en medio de una marcada preocupación por los efectos de la caída de la actividad económica y el recorte presupuestario que se proyecta para 2019, como producto del acuerdo con el Fondo Monetario.

El compromiso oficial con la Cámara Argentina de la Construcción y el gremio de la UOCRA fue rubricado ayer por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. “Ahora que se normalizan los mercados y se llegó al acuerdo con el FMI, se va a mejorar el ritmo de los pagos”, aseguró el funcionario de la administración nacional, ante interlocutores de la industria de la construcción.

Entre ellos, según pudo saber EL DIA, estuvieron el presidente de la CAC, Gustavo Weiss, y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez. Con sus respectivos consejos directivos, ambos se reunieron en la sede central del sindicato de la construcción en la capital federal, donde mantuvieron un encuentro en el que analizaron la situación por la que atraviesa el sector.

Al cabo de la reunión, en la que se advirtió que si el Gobierno no regulariza los pagos se paralizarán obras en todo el país, con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo, el ministro Frigerio ofreció una conferencia de prensa junto a Weiss y a Martínez. En ese marco, sostuvo que la gestión nacional va a “respetar la pauta presupuestaria y a regularizar el sistema de pagos”.

“Tenemos la preocupación de sostener en el tiempo la inversión en infraestructura. La perspectiva es mejorar el ritmo de los pagos de la obra pública, instando también a que otros niveles de gobierno generen inversión en infraestructura. El presidente (Mauricio Macri) está dispuesto a priorizar la obra pública sobre otros gastos”, afirmó el titular de la cartera política y de vivienda.

Por su parte, Weiss aseguró que los empresarios están “de acuerdo en que hay que hacer un ajuste en el gasto, sobre todo en la ineficiencia que se pueda encontrar en los tres niveles del Estado”, pero apeló a “los gobernadores y al Congreso para que ese recorte sea en el gasto corriente y no en la inversión en obra pública”, dado el impacto que tiene en todo el país.

“Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a discutir un Presupuesto 2019 que en serio tenga en cuenta una reducción del gasto sin afectar la inversión”, sostuvo el presidente de la CAC, al tiempo que admitió que la Argentina “no puede seguir por siempre gastando más de lo que recauda”, aunque dijo que el ajuste no debe ser “a costa de la inversión en obra pública”.

En la misma línea, Weiss instó a “no aumentar la brecha de infraestructura económica y social que el país tiene después de décadas de baja inversión” y reclamó que “el ajuste no lo tengamos que hacer las empresas constructoras”, con la consecuente afectación de empleos. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había anticipado un recorte de 30.000 millones de pesos en el sector.

El sindicalista Martínez dijo que los trabajadores de la construcción padecen ahora un “alto nivel de incertidumbre”, debido a que “empresas capital, el Gran Buenos Aires y ciudades del interior del país vislumbraban un panorama sombrío”. El secretario general de la UOCRA hizo también un llamado a que se acuerden “políticas anticíclicas, para ser eficientes en el uso de los recursos”.

Además, reclamó a “los formadores de precios, tanto del hierro como del aluminio y otros sectores, que no acompañen el aumento del dólar cuando no corresponde”, una actitud que contribuiría a que las empresas de la construcción bajen sus costos y no ajusten por la vía de los salarios. La UOCRA y la CAC aún deben negociar la paritaria de este año.