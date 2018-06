Parisinas con el corazón dividido y los afectos en nuestra ciudad

Fernando Ramírez Rossi y María Inés Carassale viven en París desde el año 89. Sus hijas Clara, Camila y María Paz son francesas y muy futboleras. De fuertes lazos con su familia platense, las chicas dividen sus sentimientos entre los países que son sus dos amores

| Publicado en Edición Impresa

Por ESTEBAN PÉREZ FERNÁNDEZ

eperezfernandez@eldia.com

Francia es su casa y La Plata su segundo hogar. Clara, Camila y María Paz nacieron en París pero tienen en la sangre la pasión futbolera argentina. Como su corazón, dividido entre los afectos de acá y de allá: sus amigos de toda la vida en la ciudad en la que nacieron y se criaron y la de sus abuelos, tíos y primos repartidos entre La Plata y Gonnet, donde cada año vienen en familia a pasar las Fiestas y adonde llegarán dentro de pocos días para aprovechar las vacaciones europeas.

“Vamos ahora en julio y si Argentina llega a semifinales lo podemos ver allá”, cuenta Clara, casi traicionando al subconsciente con el que lidia desde el momento mismo en que Marcos Rojo puso el 2 a 1 para catapultar a la Selección Nacional a octavos de final y a un partido a todo o nada con Francia.

El destino quiso también que la emoción fuera doble. Familia de fanáticos pincharratas conformada por su papá platense y antropólogo, su mamá de Gonnet y concertista de violonchelo, y sus hermanas francesas Camila (20 años, estudia diseño gráfico) y María Paz (18, recién termina el secundario y se prepara para ingresar en Derecho), esta actriz parisina nos cuenta que en su casa el gol se gritó por partida doble.

Clara tiene 24 años, es actriz y cantante y está a días de ir a perfeccionar sus estudios en una escuela de actuación en Londres. Pero el corto plazo la instala en el partido del sábado por el mundial de Rusia.

“No sé cómo voy a vivir el partido del sábado, porque sigo con mucha más pasión al seleccionado argentino que al francés. Creo que la identidad no es una nacionalidad, son las dos. Para algunos es difícil de entender, pero para nosotros no, porque crecimos y vivimos así. Francia y Argentina son nuestra identidad”, cuenta Clara, quien prudentemente se hizo a un lado en la ruta mientras manejaba para atender el llamado telefónico de este diario.

“Siempre crecimos con la pasión del fútbol y para los partidos de Argentina nos juntamos en algún bar o restaurante de argentinos. Tenemos un grupo en Facebook de argentinos en París y ahí nos ponemos de acuerdo. Se vive con mucha intensidad en esos lugares cuando juega la Selección. La pasión es más grande, y aunque a los franceses les encanta el fútbol, el argentino es distinto”, relata.

“Hace cuatro años llevé a mi novio y unos amigos a ver un partido de Argentina a un bar de argentinos y quedaron encantados. Pero este sábado tengo un casamiento en el que estaré solo con franceses. Lo voy a seguir desde el celular y no sé cuál será mi sentimiento, es muy raro, casi que no quiero verlo. Mi novio y amigos hinchan por Francia y yo, no sé”, confiesa Clara.

Clara remarca que a los franceses les gusta mucho el fútbol pero que lo viven de otra manera, no tan pasional. “Acá se festeja a full, se habla de eso, pero son menos intensos que en Argentina. Están muy a full con los pronósticos, les encanta eso de hablar cómo puede salir un partido”, asegura.

“Desde chica nos gustó ir con mis padres y mis hermanas a un bar argentino a ver los partidos, en especial durante los mundiales. Pero algunas veces también los vemos en casa. Ayer (por el martes) lo vi cenando con argentinos, aunque venía medio enojada con el entrenador y con la forma en que estaban jugando, pero cambiaron contra Nigeria”, agrega, y confiesa que siempre sigue menos lo que pasa con la selección gala que con la albiceleste.

También confirma su fanatismo por Estudiantes, una tradición que viene de su numerosa familia platense. “Soy muy fana de Estudiantes, tengo la camiseta pero lo sigo de lejos porque no es fácil ver los partidos acá. Mi papá siempre me mantiene al tanto de cómo va”, confiesa.