Puerta a puerta, la campaña de Fuerza Patria en los barrios de La Plata

Fuerza Patria La Plata recorrió el fin de semana todos los barrios de la ciudad, donde presentó sus listas para las elecciones locales del 7 de septiembre y la consigna principal de la campaña: "Sigamos con obras".
Los militantes dialogaron puerta a puerta con los vecinos, a quienes brindaron información sobre el Plan de Obras que lleva adelante la gestión del intendente Julio Alak, el más grande de los últimos años con más de 100 ejecuciones en todas las localidades.
En ese programa se destacan la nueva bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata en avenida 520; la nueva avenida 60, que mejorará el acceso oeste de la ciudad; la nueva diagonal 74, que agiliza el ingreso desde la Ciudad de Buenos Aires; la recuperación de espacios públicos que se encontraban abandonados; la remodelación de espacios verdes en el casco urbano y los barrios; la nueva iluminación en las localidades y la restauración de edificios emblemáticos.
"Sigamos con obras junto al equipo de Axel y Alak" es el mensaje que recorrió cada una de los barrios destacando la transformación que viene llevando adelante la Municipalidad desde diciembre de 2023. La campaña de cercanía y escucha de Fuerza Patria en La Plata busca fortalecer el vínculo con la comunidad.
Además, alienta la concurrencia a las urnas en unas elecciones clave para la consolidación de "una gestión de gobierno eficiente, que ha recuperado el orden en el espacio público y lleva obras a todos los barrios", destacaron voceros de la campaña.
