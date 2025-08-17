La Plata festejó el Día del Niño en Plaza Moreno con shows gratuitos

Estudiantes vence 2 a 0 a Banfield con goles de Arzamendia y Gómez
Este domingo 17 de agosto en Plaza Moreno se llevó a cabo desde las 14 hs el festejo por el Día del Niño. Con alternativas artísticas, recreativas y educativas, pensadas especialmente para que los más chicos disfruten de una tarde llena de entretenimiento, el espacio se llenó de familias.
El encuentro incluyó espacios de juego y recreación, propuestas deportivas, presentaciones culturales y espectáculos de circo, gratuitos y abiertos a todas las familias.
El espectáculo de cierre estuvo a cargo de Pequeño Pez, reconocido en distintas partes del mundo por su propuesta artística para niños, que combina música, teatro, títeres y danza, y transmite valores como la amistad, la empatía y la protección de la naturaleza.
La actividad contó también con la presencia de Hugo Figueras, músico y compositor con amplia trayectoria en el público infantil, y del circo La Gran 7, que desplegó su espectáculo lleno de color y sorpresas para grandes y chicos.
La actividad se enmarcó en el ciclo Infancias en La Capital, impulsado por la gestión del intendente Julio Alak, que tuvo su primera entrega el pasado 10 de agosto.
