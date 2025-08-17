Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

La Plata festejó el Día del Niño en Plaza Moreno con shows gratuitos

La Plata festejó el Día del Niño en Plaza Moreno con shows gratuitos
17 de Agosto de 2025 | 17:15

Escuchar esta nota

Este domingo 17 de agosto en Plaza Moreno se llevó a cabo desde las 14 hs el festejo por el Día del Niño. Con alternativas artísticas, recreativas y educativas, pensadas especialmente para que los más chicos disfruten de una tarde llena de entretenimiento, el espacio se llenó de familias.

El encuentro incluyó espacios de juego y recreación, propuestas deportivas, presentaciones culturales y espectáculos de circo, gratuitos y abiertos a todas las familias.

El espectáculo de cierre estuvo a cargo de Pequeño Pez, reconocido en distintas partes del mundo por su propuesta artística para niños, que combina música, teatro, títeres y danza, y transmite valores como la amistad, la empatía y la protección de la naturaleza.

La actividad contó también con la presencia de Hugo Figueras, músico y compositor con amplia trayectoria en el público infantil, y del circo La Gran 7, que desplegó su espectáculo lleno de color y sorpresas para grandes y chicos.

La actividad se enmarcó en el ciclo Infancias en La Capital, impulsado por la gestión del intendente Julio Alak, que tuvo su primera entrega el pasado 10 de agosto.

 

