En Berisso, un jubilado resistió a los tiros un intento de robo en su vivienda

Un jubilado, de 88 años, logró resistir a los tiros el accionar de dos delincuentes que intentaron ingresar a su domicilio en Berisso. Tras el suceso, que se produjo en las primeras horas de esta madrugada, al lugar acudió la Policía que posteriormente le secuestró el arma utilizada por no contar con la documentación correspondiente.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle 24 entre 124 y 125. Según se pudo conocer, el hombre habría escuchado ruidos en la parte trasera de la casa y, al acercarse, observó a dos sujetos que intentaban forzar una puerta rompiendo vidrios.

De acuerdo a su testimonio, fue amenazado a los gritos y, en ese contexto, tomó un revólver calibre .22 y realizó varios disparos disuasivos, lo que provocó la inmediata huida de los sospechosos.

Tras un llamado al 911, oficiales del Comando Patrullas de Berisso acudieron al lugar y realizaron un rastrillaje en la zona, aunque los delincuentes no fueron localizados. A su vez, no se registraron heridos producto de los disparos.

En el domicilio, los efectivos incautaron el arma: un revólver calibre .22, con cacha plástica negra y armazón plateado, cargado con cinco balas y una vaina servida. El secuestro se dispuso debido a que el jubilado no tenía la documentación que habilita la tenencia legal.

La investigación quedó en manos de la UFI N°5, a cargo del fiscal Juan Pablo Mennucci, quien ordenó diversas medidas, entre ellas la recolección de imágenes de cámaras de seguridad y peritajes en la vivienda para avanzar en la causa.