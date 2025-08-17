Abasto: camionero "alcoholizado" perdió el control y se incrustó contra una casa

En horas de la madrugada de este domingo, un camionero perdió el control en Abasto y terminó impactando contra una casa. Ocurrió cerca de la 1.30 de la mañana en la esquina de 208 y 38.

Según indicaron los testigos, el vehículo de gran tamaño era conducido por dos hombres “alcoholizados”. En cierto momento, pierden el control del camión y terminan destrozando el frente de una casa que aloja a dos familias.

Los propios vecinos indicaron que tanto el conductor como el acompañante estaban bajo los efectos del alcohol. “Casi matan a dos familias”, reclamaron los testigos.

Es que quienes viven en la casa que quedó destrozada se encontraban durmiendo y los despertó el ruido del violento impacto. Tras el choque, estos dos sujetos intentaron darse a la fuga pero quedaron grabados por los propios vecinos.