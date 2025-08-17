Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

“Maniseros”: La Plata amaneció con un misterioso mensaje en varios pasacalles, ¿de qué se trata?

17 de Agosto de 2025 | 18:32

Escuchar esta nota

Un llamativo pasacalles apareció este fin de semana en las veredas de La Plata, con un insólito mensaje. La posta lleva escrito “Los platenses somos los más maniseros”, junto a un logo amarillo que, por el momento, no se logró identificar.

Uno de los pasacalles fue visto sobre avenida 520, con este mismo mensaje que se replicó en la esquina de diagonal 80 y 46. Hasta ahora, ninguna empresa o persona se adjudicó la autoría del mensaje.

Sin embargo, las teorías comienzan a tomar forma, más aún luego de la campaña publicitaria de maní que encabezó Wanda Nara, con referencias a Mauro Icardi y el tamaño de sus genitales.

Wanda Nara y una indirecta más para Icardi

Wanda Nara no deja pasar oportunidad de enviarle mensajes a Mauro Icardi, aunque sea una indirecta dentro de otra y, tal es la ocasión que dejó un contundente mensaje en medio de la publicidad de una marca de maní.

La producción de imágenes se conoció días atrás, allí Wanda se jacta de ser una “manisera” orgullosa, pero eso no fue todo, sino que una prenda en específico, incentivo a una nueva lectura de sus “no tan indirectas” al futbolista que está de novio con Eugenia “La China” Suárez.

En las fotografías y el video publicitario se la puede ver con un jean, cinturón Gucci y una camisa blanca que, a simple vista, pasa desapercibida, sin embargo, es la misma -aunque en modelo femenino- que utilizó el padre de sus hijos.

La pieza de vestir se pudo ver en una sesión fotográfica publicada por Suárez hace sólo dos días, allí se puede ver a la feliz pareja, delante de un fondo de naturaleza en su nuevo hogar de Estambul, Turquía. En el carrete, Icardi y la intérprete se abrazan o bien miran a cámara.

El descubrimiento fue incentivado por el periodista Nahuel Saa -La Criti- que notó la coincidencia, a partir de la publicidad en donde Nara señaló: "Cuando me dijeron de sumarme a esta campaña no tuve que ni pensarlo. Fanática desde siempre, y ahora oficialmente".

 

