El nene platense de 5 años que festejó su cumpleaños con una fiesta del General Don José de San Martín

Camilo, un nene de 5 años de La Plata, sorprendió a todos al celebrar su cumpleaños bajo la temática de San Martín, en el día del paso a la inmortalidad del libertador de América. La familia compartió postales de la emotiva jornada.

Según contaron sus padres, la idea de la temática patria fue del cumpleañero, a quien acompañaron sus familiares y amigos. Durante el cumple, se cantó el himno.

Es que, para Camilo, el General Don José de San Martín es “un superhéroe igual que los tradicionales”. Esta idea surgió en el niño hace tiempo, luego de charlas en el jardín.

Un día, sus padres le mostraron el contenido infantil de Paka Paka y, a partir de ahí, el libertador de América se volvió su ídolo. Así, con cinco años, lo eligió como temática tanto para la torta, la decoración, los souvenir y cada detalle.