La Plata: desesperada búsqueda de un joven que escapó de un hospital de Salud Mental

Un joven de 19 años con discapacidad intelectual es intensamente buscado en La Plata tras escapar el viernes por la tarde del Hospital José Ingenieros de la capital provincial. Su nombre es Rodrigo Robledo y aún no pudo ser contactado.
La última vez que se lo vio fue en 161 y 515, en Melchor Romero, cerca de las 18.30 hs, donde se ubica el centro médico. A partir de ese momento, su familia y las autoridades encabezan una intensa búsqueda.
La denuncia por averiguación de paradero se radicó en la UFI nº 17 de La Plata. Efectivos de la comisaría 14ª de Melchor Romero rastrillan el lugar para dar con el joven.
En tanto, se solicita que quienes hayan visto o puedan aportar datos, se comuniquen al 911 o en la comisaría más cercana.
