Jey Mammon habló de su cancelación y denuncia: "La pasé mal y la pasé bien también"

El Trece sorprendió al anunciar el desembarco de Jey Mammón en su pantalla este fin de semana para ser parte de la mesa de Mirtha Legrand, donde se refirió a la denuncia por abuso sexual que tiempo atrás hizo Lucas Benvenuto.
El conductor, que regresa a la televisión, fue uno de los invitados estelares de Mirtha en su programa "La Noche de Mirtha", marcando uno de los regresos más comentados del ambiente.
La presencia de Mammón se da en el marco de su "vuelta a la televisión" y compartirá la mesa con otras importantes figuras este sábado a partir de las 21:30, en lo que promete ser un programa de alto impacto.
“La pasé mal y la pasé bien también, porque me encontré conmigo, me encontré con mucha gente a la que me tenía que acercar más, y también con gente que me tenía que alejar”, dijo Jey Mammón.
Sobre su respuesta ante las denuncias, el conductor indicó: “En un momento inicié yo demandas, pero luego me cansé porque tenía que poner la energía en esto que está pasando”. Mammón dijo que la gente “nunca” le “dio la espalda”. Mirtha fue al hueso, le preguntó si “la violación existió”, y su invitado, sentenció: "La respuesta es 'no'”.
