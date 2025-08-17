La defensa de Ian Moche, el platense de 12 años con autismo, pedirá que suspendan la cuenta de Twitter de Milei

La defensa de Ian Moche, el nene platense de 12 años con autismo que fue descalificado públicamente por el presidente Javier Milei en una publicación en redes sociales, solicitará la eliminación de la cuenta oficial de Milei en la plataforma X (ex Twitter).

La medida se toma luego de que el mandatario se negara a eliminar el posteo en cuestión, en el cual atacaba al menor, quien lo había acusado previamente de insultarlo (Léase: https://www.eldia.com/nota/2025-8-11-15-29-0-milei-defendio-en-la-justicia-su-posteo-contra-ian-moche-el-platense-de-12-anos-dice-que-en-sus-redes-no-es-el-presidente-politica-y-economia )

El abogado defensor de Moche, Juan Cruz San Martín, explicó que la postura de Milei no solo fue intransigente en cuanto a la solicitud de eliminar el tuit, sino que además presentó un escrito en la Justicia con argumentos que, según el letrado, carecen de sustancia. En su defensa, el presidente alegó que sus redes sociales son de carácter personal y no representan su rol institucional como jefe de Estado.

A pesar de ello, se apeló a la libertad de expresión, una justificación que no convenció a la defensa, dado que el joven de 12 años habría sido objeto de acoso tanto virtual como físico, según los detalles aportados por San Martín.

El presidente presentó un extenso escrito de 34 páginas, en las cuales defendió su postura de no eliminar el mensaje. El abogado, en declaraciones sobre el caso, señaló que la actitud de Milei refleja una “crueldad innecesaria” y un intento por no mostrar debilidad.

"Es más fácil bajar un tuit o no agredir a un niño directamente. Pero aquí, parece que el presidente quiere sostener una posición, por más cruel que sea, para no mostrar lo que podría verse como una debilidad. Es una cuestión de ego", sostuvo San Martín.

El abogado también destacó que el comportamiento de Milei parece motivado por la necesidad de "demostrar que él manda", sin importar las consecuencias o los llamados de la sociedad, como el hecho de que el Congreso haya solicitado una mayor asignación presupuestaria para la discapacidad.

Con respecto a la posibilidad de una nueva respuesta judicial por parte del presidente, San Martín anticipó que, si Milei no elimina el posteo, se pedirá la baja total de su cuenta en X. "Ya hemos solicitado que se elimine el mensaje. Si no lo hace, se iniciará el proceso para solicitar que se cierre su cuenta en la plataforma", expresó.

"No solo hubo malicia en la publicación, sino también premeditación. No es casual que el presidente haya seleccionado una imagen de Ian junto a candidatos de la oposición, mientras que omitió otras imágenes donde se reunía con figuras del oficialismo. Esto demuestra una intención de provocar un daño", explicó San Martín.

Marlene, la madre de Ian, afirmó en declaraciones radiales que la situación se convirtió en una “cacería de brujas” que afectó gravemente a su hijo y a su familia. “Nos hicieron daño. A mí también me atacaron, pero lo más grave fue que le sacaron fotos a la casa de Ian y a su escuela. No fue un acto fortuito, sino una serie de agresiones que llegaron hasta su vida privada”, relató.

En su defensa, Milei también sostuvo que el niño fue utilizado mediáticamente para obtener provecho, aunque reconoció que la foto del menor fue parte de la publicación que generó el escándalo. Sin embargo, San Martín subrayó que este argumento es insostenible, ya que la foto de Ian fue difundida sin su consentimiento y se convirtió en el centro de la atención pública durante varios días.

"La intención era clara: causar daño, no defender un derecho legítimo a la libertad de expresión", concluyó el abogado. El caso continúa en manos de la Justicia, y la solicitud de baja de la cuenta de Twitter será parte del próximo paso en el litigio.