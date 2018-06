Las consultas por este tema no paran de crecer

| Publicado en Edición Impresa

Norberto Russo

Nutricionista

Si bien en Argentina no tenemos cifras oficiales, en nuestro consultorio notamos que las consultas por este problema se duplicaron en los últimos años a niveles alarmantes, y lo más llamativo de todo es la cantidad de chicos que presentan cuadros de obesidad y sobrepeso. Es más, diría que en este último tiempo la epidemia de la obesidad infantil creció como nunca antes lo habíamos visto. Y detrás de esa epidemia se advierte un gran descontrol a nivel familiar. Como hoy en general las madres trabajan fuera de su casa y no siempre son ellas las que cocinan, no sólo no saben lo que sus chicos comen sino que tampoco saben lo que se compran para comer con el dinero que ellas mismas le dan. Y muchas creer que el sobrepeso se va a resolver por sí mismo cuando sus hijos peguen el estirón. Pero no es así.