Sampaoli se vistió del Cholo Simeone:“Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes”

Aún sin develar el equipo para enfrentar a los franceses, el de Casilda anticipó lo que será el partido ante Les Blues

Por primera vez desde que tocó suelo ruso, el entrenador de la selección nacional , Jorge Sampaoli, mostró un semblante alegre, distendido y hasta con cierta confianza; después de haber vivido prácticamente una hecatombe con resultados insospechados por el flojo desempeño de su equipo tras las dos fechas iniciales. Es que el gol del ex Pincha Marcos Rojo, esmeriló y templó todo. Todo.

Fue así que el DT santafesino en conferencia de prensa dijo que: “Si el seleccionado no impone desde el juego sus características no va a tener demasiado futuro. En el primer tiempo ante Nigeria neutralizamos al rival y jugamos mucho mejor. En ese proceso estamos. Queremos imponer el estilo argentino, establecer sociedades. Si nos defendemos sin la pelota será complicado. Queremos instalarnos en el campo rival con la pelota en nuestro poder”.

Por otra parte hizo foco en que Argentina ante el once francés, será un equipo combativo. “No me detengo tanto en la experiencia o la diferencia de edad entre un plantel y otro. Pero sí en la manera de jugar de un equipo y otro. Confío en la capacidad de mis jugadores para manejar los tiempos del partido. Si controlamos tiempo y espacio le vamos a hacer complicado el desplazamiento a los franceses. Argentina va a jugar con el cuchillo entre los dientes, con convicción”, explicó Sampaoli trayendo del arcón de los recuerdos la célebre frase del Cholo Simeone cuando era jugador de la selección y por eliminatorias, la albiceleste tenía que jugar un partido a matar o morir frente a Uruguay en Montevideo.

PURA CONFIANZA

Demás está decir que tras la milagrosa clasificación conseguida ante Nigeria, Sampaoli destiló confianza acerca de sus dirigidos: “Trabajamos siempre bien más allá de los momentos anímicos. Fue una preparación exigente y comprometida, con el afán de asentar los conceptos colectivos. El plantel siempre estuvo a la altura”.

¿Y EL EQUIPO?

La incógnita de cara al partido con los galos pasa por los once titulares: en la última práctica en Bronnitsy Jorge Sampaoli probó con una nueva variante, Cristian Pavón por Gonzalo Higuaín y Lionel Messi como “falso” 9 y respecto a esto, el DT dijo que: “La formación todavía no la puedo comunicar porque no hablé con los jugadores. Tenemos un abanico con futbolistas capaces de absorber el momento y Pavón es uno de ellos. Tiene posibilidades de jugar mañana (por hoy)”.

“Francia y Argentina tienen maneras de jugar totalmente diferentes. Estoy muy confiado en la capacidad de mis jugadores para manejar los tiempos y espacios”. A lo que agregó: “Si lo hacemos, seguramente el rival tendrá menos espacios. Esa es la clave. Vamos a jugar con mucha convicción”.

Además desde lo táctico desgranó características del equipo de Didier Deschamps: “Es fundamental el concepto del tiempo y el espacio. Francia sabe atacar con rapidez y aprovechar los mínimos espacios que se le dejan. Entonces, ocupar bien el campo de juego será el objetivo de Argentina”.

“TENEMOS QUE IMPONER NUESTRO JUEGO”

“Por la característica de sus jugadores, Argentina debe imponerse desde el juego, no desde la actitud. Ante Nigeria en el primer tiempo se plantó y manejó el partido. Estamos en el proceso de imponer el estilo argentino, defenderse con la pelota y encontrar sociedades. Si nos defendemos sin la pelota vamos a jugar un partido en el que tendremos menos posibilidades que el rival. Debemos jugar en campo adversario y a partir de ahí dominar siempre con el balón”, aseguró en una conferencia en la cual además habló el mediocampista Ever Banega.